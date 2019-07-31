عملية دقيقة في الرأس... اللبنانية ماغي بو غصن في حالة حرجة

نشرت تقارير صحفية لبنانية عديدة، تعرض الفنانة اللبنانية، ماغي بو غصن، لحالة صحية حرجة، دخلت بسببها إلى المستشفى.

نشرت قناة "إل بي سي" اللبنانية تقريرا، حول الحالة الصحية الحرجة، التي تعرضت لها ماغي بو غصن، ونقلت تصريحات عن زوجها المنتج الفني، جمال سنان.

وقالت القناة اللبنانية، إن ماغي بو غصن، تعرضت لعملية دقيقة في الرأس، وظلت في العناية المركزة، بعدها بأيام.

ولكن زوجها، قال في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" إنها تخطت مرحلة الخطر، حاليا، وغادرت المستشفى وعادت إلى منزلها.

وقال جمال سنان "خرجنا أنا وماغي بو غصن من المستشفى، ومرقت مرحلة الخطر، وحالتها مستقرة، لكنها لا تزال تحت مراقبة الأطباء".

شكر كبير لكل شخص كتب كلمة.. وعبّر عن محبة كبيرة..

شكر كبير لكل وسائل الإعلام وأهل الصحافة والأهل والأصدقاء والنجوم اللي تواجدوا حدنا أو اتصلوا اطمنوا على ماغي.. الحمدالله طلعنا من المستشفى اليوم ومرقت مرحلة الخطر وحالتا مستقرة وتحت مراقبة الأطباء..

شكراً للجميع 🙏#جمال_سنان — Jamal Sanan (@sanan_jamal) July 28, 2019

كما توجه جمال سنان بالشكر، لكن من وجه كلمة إلى ماغي بو غصن، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال "شكر كبير لكل شخص كتب كلمة وعبّر عن محبة كبيرة. شكر كبير لكل وسائل الإعلام وأهل الصحافة والأهل والأصدقاء والنجوم اللي تواجدوا حدنا أو اتصلوا اطمنوا على ماغي".

أما عن تفاصيل حالتها الصحية، فقالت مجلة "الجرس" اللبنانية إن ماغي بو غصن، خضعت لعملية جراحية دقيقة في الرأس، من دون أن تكشف مستشفى "CBC" كليمنصو، عن طبيعتها، ثم دخلت العناية المركزة لمدة يوم كامل، ونقلت بعدها إلى غرفة خاصة، وخضعت لإشراف طبي كامل.