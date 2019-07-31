فيديو يوثق لحظة سقوط طفل من الطابق السادس

وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط طفل من شرفة في الطابق السادس.

وتمكن السكان من إنقاذ الطفل، مستعينين بغطاء من القماش، ولم يصب الطفل بأذى.

وقالت شاهدة عيان إنها رأت طفلا معلقا من الشرفة، فما كان منها إلا أن جاءت بالغطاء وساعدها المارة، ليتمكنوا من إنقاذه.