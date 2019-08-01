يقتل زوجته الحامل بالرصاص بدلا من الثعبان

أطلق رجل الرصاص على زوجته الحامل عن طريق الخطأ، خلال محاولة إنقاذها من ثعبان هاجمها، مما أسفر عن قتلها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الشرطة التركية اعتقلت الزوج، والذي نفى تعمده إصابة زوجته.

وقال الزوج إنه أطلق الرصاص من بندقية صيد، إلا أن الطلق الناري ارتطم وأصاب زوجته، وذلك في أثناء محاولته قتل الثعبان.

وأضافت الصحيفة أن الزوج المتهم يعمل في رعاية الماشية بمزرعة وسط تركيا، وعندما رأى ثعبانا يتسلل إلى غرفة النوم حاول اصطياده ببندقية الصيد إلا أن الرصاصة ارتطمت وأصابت زوجته في الظهر.

وتسبب ذلك في سقوط الزوجة على الأرض فاقدة الوعي، وتم إجراء جراحة طارئة في المستشفى إلا أنها توفيت.

وأرسلت السلطات في تركيا الجثة إلى مشرحة المستشفى الحكومي بالمنطقة لإجراء عملية تشريح للتأكد من تصريح زوجها بأن إطلاق النار كان حادثًا استثنائيا دون عمد.