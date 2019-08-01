بالفيديو.. "سوني" تطرح مكيف هواء في حجم الهاتف الذكي

وأطلقت "سوني" حملة ناجحة لجمع تمويلات، لصالح تكييفها المحمول، الذي يتم وضعه في خلفية القميص، ويعدك بحصولك على أكثر هواء منعش خلال فصل الصيف، بحسب موقع "بي جي آر" التقني.

ويطلق على المكيف اسم "ريون بوكيت"، ويتم التحكم فيه بواسطة تطبيق على الهواتف الذكية، من خلال تقنية "البلوثوت"، وهو قادر على تخفيض درجة الحرارة في ظهرك من 36 إلى 22 درجة مئوية.

وستطرح "سوني" مكيف هواء "ريون بوكيت" بسعر اقتصادي، يبدأ من 117 دولار أمريكي.

ولكن ما يعيب المكيف هو قصر عمر بطاريته، إذ تنتهي في أقل من ساعتين عمل فقط، ولن يطرح في وقت قريب، إلا خلال العام المقبل 2020، ومن المتوقع أن يكون الموعد في شهر مارس/آذار المقبل، تزامنا مع الأولمبياد الصيفية في اليابان.

وتخطط "سوني" لطرح مكيف هواء "ريوم بوكيت" في اليابان كبداية، قبل أن يصبح متوافرا في الدول الأخرى.