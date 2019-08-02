تونس... القبض على "لص المترو" (فيديو)

ألقت الشرطة التونسية القبض على شاب ظهر في مقطع وهو يسرق سيدة في مترو الأنفاق.

نقل راديو "موزاييك أف أم" عن حسين الساحلي، رئيس دائرة الأمن والسلامة بشركة نقل تونس، في تصريح لبرنامج أحلى صباح اليوم الجمعة، بأن الشركة ألقت القبض على الشاب المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم ''لص المترو''.

وأضاف أن ضبط الشاب جاء بعد ظهوره في فيديو وهو بصدد سلب عقد ذهبي لسيدة في إحدى العربات.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر النشطاء عن استيائهم لتصرف الشاب.

وكان الساحلي أعلن أمس الخميس، أن البحث جار على الشاب، وأن الوحدات الأمنية ستقوم بكل ما في وسعها للقبض عليه في وقت وجيز.