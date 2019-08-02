بالفيديو.. رجل يهاجم معارض ترامب بضربات قاضية

تظاهر معارضو الرئيس الأمريكي ترامب، يوم أمس الخميس، أمام مبنى أقيمت فيه حملة انتخابية وسط مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو، عندما قدمت شاحنة صغيرة حمراء إلى الحشد.

ويظهر على مقطع الفيديو، كيف بدأ سائق الشاحنة بالصراخ ورد عليه المتظاهرون بالصراخ أيضا وفجأة خرج السائق من شاحنته وبدأ بضرب أحد المتظاهرين بقوة.

Here's the video (with swearing, just FYI) from Scott Fantozzi, who was also part of the anti-Trump protest. Cincinnati police told me this was the only rally-related fight or arrest they were aware of. pic.twitter.com/tFqtCm8b98 — Sarah Walsh (@sarahbellewalsh) August 2, 2019

وتبين لاحقا أن المعتدي اسمه دالاس فرايزر البالغ 29 عاما والمعتدي عليه مايك ألتر البالغ من العمر 61.

وسرعان ما قبضت الشرطة على المعتدي ووجهت التهم إليه.

وجاءت المشاجرة بعد ساعات من شجار آخر حدث في ولاية أريزونا خلال حملة انتخابية لمرشحة أمريكية إليزابيث وارن.

واجه ترامب اتهامات متكررة بأنه شجع العنف ضد المتظاهرين في تجمعاته، فعندما قاطع المتظاهرون خطابه داخل ساحة بنك الولايات المتحدة في مدينة سينسيناتي يوم أمس الخميس، استغل الرئيس هذه الفرصة لتعزيز هجماته الأخيرة على المدن الليبرالية الكبيرة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".