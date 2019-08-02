بالفيديو... جينيفر لوبيز تشعل حماس جماهير إسرائيل: أحب تل أبيب

أحيت المطربة الأمريكية، أمس الخميس، حفلا غنائيا لها، وسط تل أبيب، ضمن احتفالاتها بعيد ميلادها الـ50.

وغنت "لوبيز" وسط حضور أكثر من 57 ألف شخص، أجمل أغانيها، مع حركات استعراضية، وهنأت الحضور بكلمة "شالوم" بالعبرية و"أنا أحب تل أبيب "، بحسب موقع "i24 News".

وخلال الحفل، الذي انبهر به الجمهور الحاضر، قالت جينيفر لوبيز، في أكثر من مرة "شكرا لكم على حبكم ودعمكم"، كررت عدة مرات بتلميحات عاطفية، حتى أنها سألت أحد المعجبين كيف تقول "أنا أحبك" باللغة العبرية.

وغنت جنيفر لوبيز للمرة الأولى على مسرح "بارك هاياركون" في تل أبيب مساء الخميس، كجزء من جولتها "إنها حفلتي" للاحتفال بعيد ميلادها الخمسين.

وكشفت لوبيز عن عرض غني بالألوان يعرض أعظم أغانيها، مثل "Jenny from the block" أو "On the Floor".

وخلال الحفل، قالت جينيفر لوبيز، في أكثر من مرة "شكرا لكم على حبكم ودعمكم"، كررت عدة مرات بتلميحات عاطفية، حتى أنها سألت أحد المعجبين كيف تقول "أنا أحبك" باللغة العبرية.

© REUTERS / STRINGER جينيفر لوبيز تزور حائط المبكى في القدس، 2 أغسطس/آب 2019

كما أعرب لاعب البيسبول الأمريكي، أليكس رودريغيز، الذي حضر حفل خطيبته، جينيفر لوبيز، عن حبه "للدولة اليهودية"، عبر منصات التواصل الاجتماعي "لقد استمتعنا حقا بحفل لوبيز، سواء كان ذلك على الشاطئ أو في مطعم عصري في تل أبيب".

© REUTERS / STRINGER جينيفر لوبيز تتلمس حائط المبكى في القدس، 2 أغسطس/آب 2019

وقامت جينيفر لوبيز، اليوم الجمعة، بزيارة حائظ المبكى في القدس، ضمن زيارتها لإسرائيل.

ويأتي حفل جينيفر لوبيز في تل أبيب، قبل أسبوع من وصولها العاصمة المصرية، القاهرة، لإحياء أول حفل لها هناك، يوم الجمعة 8 أغسطس/آب الجاري، وذلك مدينة العلمين الجديدة.