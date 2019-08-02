ترامب يعلن الإفراج عن مطرب راب أمريكي في سجن بالسويد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الإفراج عن مطرب الراب الأمريكي آيساب روكي، الذي كان محتجزا في السويد.

وقال "ترامب"، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إن المطرب الأمريكي، أفرج عنه في سجن بالسويد، وأنه في طريقه إلى بلاده الولايات المتحدة.

ومازح دونالد ترامب المطرب الأمريكي، بمطالبته بالعودة في أسرع وقت ممكن.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

وأمر قاضي سويدي بالإفراج عن آيساب روكي، واسمه الحقيقي هو راكيم مايرز، من الحجز، حتى يتم إعلان الحكم بشأن التهمة المنسوبة إليه في 14 أغسطس/آب الجاري.

وكان ترامب صرح الأسبوع الماضي، بأنه سيتكفل بدفع كفالة المطرب الأمريكي، آيساب روكي.

BREAKING: ASAP Rocky will be released from Swedish police custody with further jail time unlikely.



Full verdict August 14. ASAP said earlier he would like a proper shower and to see his family [via @maddysavage]



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واحتجز روكي (30 عاما)، وهو مغني ومنتج وعارض، مع حراسه واثنين من مرافقيه في الثالث من يوليو تموز الجاري بعد مشاجرة بأحد شوارع وسط مدينة ستوكهولم في الساعات الأولى من صباح يوم 30 يونيو حزيران.

وكان روكي في ستوكهولم لإقامة حفل واضطر لإلغاء عدة حفلات ضمن جولة أوروبية.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي أن الحكومة "لن تحاول التأثير" على الإجراءات القانونية في القضية.

وقال توني إريكسون "في السويد الكل سواسية أمام القانون".

وأضاف "لا يمكن للحكومة التأثير في الإجراءات القضائية ولن تحاول القيام بذلك".

وأثار احتجاز روكي، وهو من أصل أفريقي، اهتماما واسعا.

وقال ترامب الجمعة الماضية، إن "كثيرين من الجالية الأمريكية من أصل أفريقي" ناشدوه التدخل من أجل الإفراج عن المغني.