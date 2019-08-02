بالفيديو.. فتاة تثير رعب كاظم الساهر في لبنان بعد صعودها على المسرح

متوجا بصولجان أعوامه العشرين في مهرجانات بيت الدين الدولية، أطل المطرب العراقي كاظم الساهر ليل أمس الخميس، أمام جمهوره بلبنان الذي لعب بأحرف اسمه وأطلق عليه (كاظم الساحر).

ووسط سحر المكان الجبلي ونسمات قصر بيت الدين الشهابي، عج المسرح بالجمهور وانتشر الحضور على أسطح المنازل القريبة وشرفاتها، وفقا لرويترز.

شكلت الحفلة تظاهرة فنية شعبية راقصة امتدت من المسرح إلى الشوارع المؤدية للمهرجان ودخلت بيوتا وصلت إليها الأصداء والأضواء.

وجاء هذا الحفل ضمن 3 حفلات متتالية بمناسبة مرور 20 عاما على صعود الساهر سنويا إلى هذا المهرجان الصيفي البارز.

بدأ الحفل مع الموسيقي اللبناني، ميشال فاضل، عزفا على آلة البيانو، ترافقه أوركسترا من 100 عازف بين الفلهارمونية اللبنانية والأوركسترا العراقية بالإضافة إلى عشرين من الكورس الغنائي.

وأطلق "الساهر" في الحفل أغنية "المتمردة" من ألحانه، وكلمات الشاعر كريم العراقي، وتوزيع ميشال فاضل، وقال للصحفيين قبل صعوده إلى المسرح إن هذه الأغنية "ستكون عملا فنيا كبيرا بالنسبة لي".

وبين أغنية وأغنية، كانت السماء تمطر ورودا على الساهر من جمهور المقاعد الأمامية وسط تصفيق الحضور. لكن معجبيه لم يكتفوا بالزهور، وأقدمت فتاة عشرينية على اقتحام المسرح بينما كان يشدو بأغنية (عيد العشاق).

واعتلت الفتاة المسرح لدى وصوله إلى مقطع (حبيبتي حبيبتي حبيبتي، اشربي شيئا من الحلم معي، اشربي شيئا من الوقت معي)، وحاول طاقم الحراسة منعها لكنه رفض وأصر على التقاط صورة معها بعد أن أوقف الغناء لدقائق وقال لها "أرعبتيني".

معجبة تقتحم المسرح كاظم الساهر ,, وكاظم يقول هي اللي رعبتني 😀😀 pic.twitter.com/i0GNi65uma — mohammed 75 (@75_mohammd) August 2, 2019

وشدا المطرب العراقي بأغنيات (كوني امرأة خطرة) و(لجسمك عطر خطير النوايا) و(حافية القدمين) و(هذا اللون) وغيرها من أعمال سكنت ذاكرة عشاقه.

وقالت رئيسة المهرجان، نورا جنبلاط، لرويترز "إنها من أجمل الليالي التي قدمها كاظم الساهر في بيت الدين على مدى 20 عاما متواصلة".

وأضافت "كانت ليلة سحرية خاصة مع الأوركسترا الكبيرة المؤلفة من 100 عازف بين الأوركسترا العراقية والفلهارمونية وبين عشرين صوتا من الكورال، وهذا يعني أن الصوت يكون سيمفونيا مضخما مع وجود توزيع من قبل ميشال فاضل".

واستكملت قائلة "فعلا كانت ليلة لا تنسى مع أكثر من 4000 شخص وفي ظل تناغم كامل مع بلدة بيت الدين وجمهورها الممتد بساحاتها وعلى أسطح أبنيتها".

ويطل الساهر أيضا مساء اليوم الجمعة على مسرح المهرجان، الذي يكرم المطرب العراقي مساء غدا السبت.

وتحول الجمهور مع كاظم الساهر إلى مغنين وراقصين ومصفقين خصوصا مع وجود الكثير من العراقيين في الحفل حيث رفع بعضهم الأعلام العراقية كما حضر الكثير من السوريين موطن الشاعر، نزار قباني، الذي غنى له كاظم الكثير من أشعاره إضافة إلى حضور فلسطيني بارز من المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وقالت سارة سليم "حفلة كاظم في بيت الدين كانت من أروع الحفلات التي حضرتها لكاظم. هذه رابع مرة أنا أحضرها وكل سنة سيكون عندي حضور له".

وأضافت "بيت الدين له طابع خاص وكاظم الساهر كانت حفلته ساحرة. الأغاني التي اختارها من أروع الأغاني وتتنوع بين الأغاني الهادئة إلى الأغاني الصاخبة والراقصة. كاظم يجعل الشخص يغوص بالأغنية. هو ليس فقط يجسد المرأة الجميلة ولكن كما قال بأغنيته (المتمردة) المرأة المتمردة. كاظم يجسد المرأة بأروع صورة ممكن أي شخص أن يراها".

وتحولت قناطر قصر بيت الدين التاريخية إلى مشهد براق مع انعكاس الأضواء عليها فكأنها تستضيف حفل عرس.