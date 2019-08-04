6 خطوات استراتيجية للهروب من شبح العمل خلال الإجازة

لأن الأمر أصبح واقعا ليس هناك مجالا للتشكيك فيه، فقد اعترفت منظمة الصحة العالمية، في شهر مايو/أيار، بمتلازمة تدعى "Burnout"، وهي المتعلقة باستنفاد الطاقة، والإرهاق، والسلبية الناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل.

ليس هذا فحسب، بل وجدت دراسة استقصائية، أجرتها الجمعية الأمريكية للطب النفسي في عام 2018، أن 21٪ من البالغين في الولايات المتحدة شعروا بالقلق والتوتر خلال فترة إجازتهم، بينما عمل 28٪ منهم بصورة أكبر مما اعتقدوا خلال إجازتهم، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا للغاية، حول ما يمكن أن يسببه شبح العمل لك من آثار سلبية خطيرة، خلال فترة من المفترض أن تمثل "هدنة" لك من كل ضغوطات وسلبيات العمل.

وينصح خبراء علم النفس، باتباع هذه الاستراتيجيات الستة، التي قد تكون لك خير مساعد في الفصل نهائيا من توترات العمل خلال قضاء إجازتك، التي ظللت تنتظرها أسابيع، وتعد لها بفارغ الصبر، بحسب مجلة "تايم" الأمريكية:

شارك خططك قبل المغادرة

غالبا ما يتجاهل الكثيرون التفكير في كيفية البقاء حاضرا خلال التواجد بعيدا عن مكان العمل، ولكن ينصح، ديفيد بالارد، مدير مكتب علم النفس التطبيقي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، بضرورة الاتفاق مع زملائك ومديرك بشأن كيفية معالجة المهام الرئيسية التي ستحتاج إلى تغطيتها أثناء تواجدك بالإجازة، وذلك بوضع خطة للتعامل مع بعض السيناريوهات في حال ظهورها.

ويقول "بالارد" إن اتخاذ هذه الخطوات الوقائية يمكن أن يساعد في التخلص من القلق من تفاقم بعض المشكلات في العمل.

كما يشدد أنه من الضروري مشاركة مع كل زملائك كيفية توافرك خلال فترة إجازتك.

What is your most forgotten item on vacation? Here's a guess: cell phone charger, the phone itself, or your wallet. #Travel pic.twitter.com/O9ZLsCDcdU — Darla (@Darlamck) July 29, 2019

تجنب هاتفك الذكي بقدر الإمكان

من مسببات القلق خلال فترة الإجازة هو التحقق المستمر لرسائل البريد الإلكتروني والأصوات والتنبيهات على الهاتف الذكي، وهنا ينصح ديفيد بالارد بأنه لا مانع من القيام بهذا مرة واحدة في اليوم أو حتى القيام بنصف ساعة من العمل، ثم وضع الهاتف بعيدا عنك، لأن هذا من الممكن أن يخفف من التحقق من الهاتف بشكل طائش.

كما يشير جايمي كورتز، وهو أستاذ مشارك في علم النفس بجامعة جيمس ماديسون ومؤلف كتاب The Happy إلى أنه قد يستفيد الآخرون من يوم جيد في الإجازة، بسبب عدم توافر شبكة خلوية، أو الاتصال بالإنترنت (الواي فاي) خلال أجزاء من اليوم (كما هو الحال في غرفتك بالفندق).

It's the weekend, time to unplug and wind down and enjoy a mini-vacation from the norm. If you're glued to your cell phone then you could always look at purchasing Xcaret Park tickets from any of my links and save 10% on entrance fees. #weekendvibes #traveltribe #vacation #Follow pic.twitter.com/yOd28Y1dBE — Attire For Life (@AttireForLife) July 27, 2019

قضاء بعض الوقت في خارج بقدر الإمكان

ينصح علماء النفس بالاستمتاع بالطبيعة بأكبر قدر ممكن خلال فترة الإجازة، لأنها تساعد بشكل لا يصدق على الاسترخاء والشفاء، خاصة إذا كنت تعمل في مكتب وتفتقر إلى وقت كاف من الخروج منه يوميا.

وكشفت دراسة نُشرت في عام 2014 في مجلة Frontiers in Psychology، عن وجود علاقة قوية بين مشاعر المشاركين بالارتباط بالطبيعة وتأثيرها الإيجابي والحيوية والرضا عن الحياة بشكل عام، عند مقارنتها بأولئك الذين شعروا بارتباط أقل بالهواء الطلق. كما توصي جمعية القلب الأمريكية بقضاء بعض الوقت في الخارج لتقليل التوتر والقلق.

ولتحقيق أكبر استفادة من الطبيعة، فلابد من تفعيل كل حواسك، مثل التأمل في سماء زرقاء أو استنشاق رائحة مياه البحر المالحة.

وسائل تساعدك على الاسترخاء بشكل أفضل

أفضل "تجارب تقليل الضغط النفسي والعصبي"، تلك التي تساعد الناس على التعافي من الإجهاد والعودة إلى الحياة (والعمل) بصورة متجددة، وتتضمن نوعا من السلوك المريح، كما يقول بالارد، وتشكل ممارسة اليوغا أو المشي لمسافات طويلة، أو القيام بنزهة إلى أحد المتاحف أو حضور دروس في الطبخ أو تعلم الإبحار، إذ أن أي نشاط يشغل بالك يفيد في تخفيف توتر العمل.

Namaste 🙏🏽



God! What a beautiful sight this is, people doing #Yoga at W Barcelona, 8000 kms away from India. Like a big blueee dream.



Light, love and peace to all :) #HBG pic.twitter.com/wgsfeq1pnq — Samyukta Hornad (@samyuktahornad) July 30, 2019

اترك يومك يسير بتلقائية

إن العفوية هي واحدة من العوامل المهمة وراء رضا وسعادة الناس في الإجازة، لذا ينصح علماء النفس بعدم الاستسلام لمخطط يومي خلال الإجازة، وأن تترك يومك يسير بشكل تلقائي، وهو السر وراء جعل العديد من الإجازات فريدة من نوعها، لأن الحياة العادية لا توفر لك دائما تلك المرونة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود جدول زمني مفتوح يمكن أن يجعلك متاحا لمغامرات وتجارب جديدة، مثل التواجد بداخل مطعم صاخب ربما لم تكن على علم به.

خطة العودة من الإجازة

على الرغم من أن العديد من الناس يميلون إلى التخطيط لمغادرتهم من العمل، إلا أن معظمهم لا يفكرون في الكيفية التي سيعودون بها.

ويقول "بالارد" إن العودة إلى العمل والشعور بالإجهاد على الفور يمكن أن يزيل فوائد الإجازة في أيام معدودة، ولمنع هذا السيناريو فيجب حجب وقت عودتك للعمل في التقويم الخاص بك.