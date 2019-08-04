بالفيديو.. نانسي عجرم أول فنانة عربية لها تمثال من الشمع في متحف ماليزيا

تداول معجبو المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تدشين تمثال لنجمتهم المفضلة من الشمع في ماليزيا.

وأشار مصمم التمثال في الفيديو، إلى أن نانسي عجرم، هي أول فنانة في الشرق الأوسط يتم تدشين تمثال لها هناك.

Nancy Ajram wax figure in Malaysia!👀



The wax museum in Malaysia creates a wax figure for the Lebanese pop star Nancy Ajram ⭐



Nancy Ajram is the first & only Arabic singer who have a wax figure in Malaysia's Museum🔥@NancyAjram #nancyajram pic.twitter.com/z7yKfFr2wG — Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) July 18, 2019

يشار إلى أن نانسي عجرم، أحيت أمس السبت، حفلا في مهرجان بنزرت الدولي في تونس، وذلك بعد 10 سنوات من الغياب.

وشدت "عجرم" في الحفل بباقة من أشهر أغنياتها، مثل "يا سلام"، وسط ما لا يقل عن 7 آلاف معجب ومعجبة، وكان برفقتها 9 عازفين و6 مرددين من فرقتها.

وفاقت عدد الإناث الحاضرين من الجمهور عن الذكور بنسبة 70%، بحسب وكالة أنباء تونس (وات).