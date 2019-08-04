بالفيديو.. نانسي عجرم أول فنانة عربية لها تمثال من الشمع في متحف ماليزيا

وأشار مصمم التمثال في الفيديو، إلى أن نانسي عجرم، هي أول فنانة في الشرق الأوسط يتم تدشين تمثال لها هناك.
Nancy Ajram wax figure in Malaysia!👀— Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) July 18, 2019
The wax museum in Malaysia creates a wax figure for the Lebanese pop star Nancy Ajram ⭐
Nancy Ajram is the first & only Arabic singer who have a wax figure in Malaysia's Museum🔥@NancyAjram #nancyajram pic.twitter.com/z7yKfFr2wG
يشار إلى أن نانسي عجرم، أحيت أمس السبت، حفلا في مهرجان بنزرت الدولي في تونس، وذلك بعد 10 سنوات من الغياب.
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وشدت "عجرم" في الحفل بباقة من أشهر أغنياتها، مثل "يا سلام"، وسط ما لا يقل عن 7 آلاف معجب ومعجبة، وكان برفقتها 9 عازفين و6 مرددين من فرقتها.
النجمة #نانسي_عجرم تغني في حاجات في مهرجان بنزرت الدولي❤️ @NancyAjram pic.twitter.com/Dq4IP6lOoj— #Hassabeek Nur❤️ (@nancyajram_nur) August 3, 2019
وفاقت عدد الإناث الحاضرين من الجمهور عن الذكور بنسبة 70%، بحسب وكالة أنباء تونس (وات).
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