كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها على متن يخت بقيمة 250 مليون دولار

استأجرت نجمة تلفزيون الواقع، المليارديرة كايلي جينير يختًا بقيمة 250 مليون دولار، استعداداً للاحتفال بعيد ميلادها الـ22 خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعرف اليخت الذي قامت باستئجاره باسم Tranquility ويبلغ طوله 90 مترا ويتضمن 22 غرفة بما في ذلك جناح رئيسي وثلاث غرف لكبار الشخصيات وستقيم عليه كايلي الاحتفالات الخاصة بعيد ميلادها.

كما يحتوي اليخت أيضًا على سينما وغرف علاج بالمياه المعدنية وحمام سباحة وصالون تجميل وصالة ألعاب رياضية وبار في الهواء الطلق ومهبط للطائرات.

وحصلت كايلي على لقب "أصغر مليارديرة عصامية" في وقت سابق من هذا العام، وذلك لثروتها الكبيرة التي حصّلتها من شركة التجميل الخاصة بها، كما تملك بعض العقارات الخاصة، بالإضافة إلى مُشاركتها في المسلسل الواقعي الشهير KUWTK.