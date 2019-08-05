ليس مجرد عظام... لماذا تهتم الدول باستعادة "الرفات" وما سر هذا الحرص الشديد

لا تخلو المفاوضات في معظم الحروب والنزاعات منذ قرون طويلة من بند استعادة جثث القتلى والرفات، وفي الغالب تختلف معتقدات وأيديولوجيات أطراف تلك النزاعات ما بين أصحاب معتقدات سماوية وغير سماوية، والقاسم المشترك بين الجميع هو قدسية الجسد وإن اختلفت درجاتها.

البيانات الرسمية تقول إن السلطات الإيرانية سلمت العراق رفات 54 جنديا، فيما قام العراق بتسليم إيران رفات 36 جنديا قضوا في الحرب التي خاضها البلدان في ثمانينيات القرن الماضي.

كما تقدمت الكويت بطلب رسمي لاستعادة رفات جنودها الذين عثر عليهم في مقبرة جماعية بمحافظة المثنى العراقية، واستجابت السلطات العراقية للطلب.

وهو الحال بالنسبة إلى الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 إذ تجري محادثات بين الأطراف التي خاضتها بما في ذلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية على استعادة الرفات.

ولكن أوليست عظاما نخرة؟ لماذا إذن كل هذه المحاولات والجهود لاستعادة الرفات؟ وما سر هذا الحرص الشديد على استرجاعه؟

أهمية ثقافية ودينية

قد تتقدم دولة، في بعض الحالات بمطالبة إعادة الفرات، إما باسم جماعة معينة أو باسم كل مواطنيها، وقد يتسم الرفات بأهمية ثقافية معينة لجماعة ما، مثل كونه من عائلة هامة أو يمثل قتلى حرب أو ضحايا لحدث معين مثل مذبحة من المذابح.

وقد تكون المطالبة لأسباب دينية أو روحية أو بدافع من الرغبة في دفن الأسلاف على أرض الآباء والأجداد أو على أساس حدوث انتهاك لحقوق الإنسان أو لتصحيح مظالم سابقة متصورة.

الإنسان حارس للجسد

يحرص الإسرائيليون على استعادة رفات موتاهم، لأن الديانة اليهودية لديهم تقول بأن الإنسان حارس جسده وليس سيده، وترفض كل تعرض لهذا الجسد، وتذهب في رفضها هذا إلى تحريم تشريح جثة الميت، إذ يرون أن الروح ترتبط ارتباطا وثيقا بالجسد، وترمز إلى هذا الارتباط قصة من التلمود تقول بأن رجلا مشلولا سرق ثمرة من شجرة بمساعدة رجل أعمى، فباتا شريكين في الخطيئة، وهكذا يشترك الجسد والروح في الإثم الواحد، كما أنهما يشتركان معا في الخلاص، ويبدو أن إجلال رفات الميت يشكل تعبيرا من تعابير إكرام جسده، ولو بعد انحلاله وتحوله إلى تراب.

رفات عمرها 40 عاما

قبل شهور، حطت طائرة "العال" الإسرائيلية في مطار تل أبيب، حاملة رفات جندي إسرائيلي فقد في معركة السلطان يعقوب في الحرب على لبنان في العام 1982، والتي دارت بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وقتل فيها 30 جنديا إسرائيليا، بينما بقي مصير 3 إسرائيليين غير معروف.

ومنذ ذلك التاريخ، نشطت الاستخبارات الإسرائيلية خلال هذه الأعوام في جمع معلومات عن موقع رفات المفقودين، ونجحت أخيرا في استعادة رفات أحدهم، إذ سلمت وزارة الدفاع الروسية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفات الجندي المفقود في مبنى وزارة الدفاع الروسية لدفنه في وطنه، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في هذه المناسبة: "جنودنا والسوريون عثروا على جثة زخاريا باول، وثمة أهمية لأن تتمكن عائلته من وضع باقة زهور على قبره"، وجرت عملية التسليم في مشهد احتفائي يثير الدهشة.

الفراعنة وتقديس الجسد

وبرع الفراعنة المصريون في عمليات الحفاظ على الجسد، عن طريق البراعة في الطب والتحنيط، والتي أبقت هياكل أو رفات الموتى حتى اليوم من آلاف السنين كما هي، وذلك لاعتقادهم بأن الروح ستعود للجسد من جديد، وأن هناك حياة أخرى بعد الموت، وأن عدم بقاء الجسد قد يمنع عودة الحياة من جديد، لذا كانت طقوس الدفن من أولويات الفراعنة، وجرى توثيقها على جدران المدفن، تحكي عن الحياة الأخرى أو قيامة ما بعد الموت.

الجثث والرفات في الإسلام

نهى الإسلام عن العبث بجثث الأعداء حتى في الحروب، وأعطى للجسد حرمة في الحياة وبعد الموت، ووضع طقوس يمر بها جسد المسلم بعد الموت من عمليات تغسيل "غسل الجسم وتنظيفه قبل التكفين" ثم وضع ضوابط لمكان الدفن، وحرّم نبش القبور أو الدفن في مكان غير طاهر، وهو ما دفع الكويتيين والأكراد للبحث عن رفات المفقودين من ذويهم إبان حكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، فالأمر قد يكون عقائدي أكثر منه سياسي.

تكريم الجسد حيا وميتا

قال أبو الحسن علي الأزهري، الباحث في علوم الحديث بالأزهر الشريف لـ"سبوتنيك": "من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أوصت بعدم امتهان جثمان الميت، وحثت على أن يحظى الجثمان بالتكريم، كما كان الجسد يحظى بالتكريم حال الحياة، وقال تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (الإسراء: 70)، وهذا التكريم عام سواء في حال الحياة أو بعد الوفاة، وقد أثبتت الشريعة للميت حرمة كحرمة الحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسره حيا".

وأضاف الأزهري: "لذا يجب احترام العظام والرفات والتعامل مع الأمر بطريقة لا يترتب عليها أذى ولا تكسير لتلك العظام، فمن كسر عظام ميت فهو آثم لامتهانه لحرمة الميت، وحرمة المسلم غير مقيدة بحياته فقط، بل هي باقية في الحياة وبعد الممات، ويجب صونها والذب عنها في كل حال، وعلى كل حال، ولا شك أن في نبش القبور ونقل ما فضل من آثار الموتى في القبور، أوجب الله تعالى حفظها وصيانتها والدفاع عنها، وعليه فإن التحريم هو الأصل في نبش قبور المسلمين، و لا يُعدَل عن هذا الأصل إلا في حالات بيّنها أهل العلم، وهي ضيقة جدا، مثل غرق القبور بمياه الصرف الصحي، وتعرضه لنبش السباع الضارية وحالات معينة".

القبر ملك للميت

وتابع الأزهري، أن هناك إجماع من الأئمة الأربعة على تحريم مس رفات الموتى، ويحرم الإسلام التعدي على المكان الذي يدفن فيه الميت والذي يعتبره وقفا عليه فقط،، فلا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، فما دام الدفن تم برضى صاحب الأرض، فقد أصبح المكان وقفاً على صاحب القبر، ولا يجوز نقله، وكذلك الحال إذا كان مشتري الأرض يعلم بوجود القبر في الأرض قبل البيع، فليس له حق في الاعتراض؛ لأن إمضاء العقد مع العلم بالحال يعتبر قبولا ورضا، فإذا كان جاهلا بوجود القبر، فله حق الفسخ، وأما إذا تم الدفن بغير رضى صاحبة الأرض أو علمها، فيجوز نقل الميت، لأنها عندئذٍ أرض مغصوبة، جاء في (أسنى المطالب 1/ 324): "لو دفنوه في ملكه ثم باعوه فليس للمشتري نقله لسبق حقّهم... وللمشتري الخيار في فسخ البيع إن جهل الحال.

600 معتقل كويتي

وفي تعليقه على إعلان العراق اكتشاف مقابر جماعية قد ترجع لكويتيين، إبان دخول العراق للكويت، قال الإعلامي العراقي بشير أحمد الصبيح لـ"سبوتنيك": "نحن كعراقيين ليس لدينا هدف سوا عودة رفات الأسرى إلى ذويهم وبيان صدق النيه بين الشعبين الكويتي والعراقي، أما السياسيين يبحثون عن صفقات وأموال مقابل البحث والكشف عن رفات الأسرى الكويتيين".

© AFP 2019 / Menahem Kahana فقد قبل 37 عاما... تفاصيل مثيرة في رحلة البحث عن رفات جندي إسرائيلي

وعزا عبد القادر النايل، المحلل السياسي العراقي، عملية البحث عن رفات الكويتيين والإعلان عنها في هذا التاريخ وبهذا الشكل الإعلامي إلى المساومات السياسية والتأثيرات التي فرضها الدعم الكويتي المالي لبعض الأحزاب والتجمعات السياسية التي أعطت كثير من المناطق المتنازع عليها لصالح الكويت، ومنها خور عبد الله، وحقول النفط المشتركة على الحدود الكويتية مع البصرة.

وأضاف "النايل" لـ"سبوتنيك": "من ناحية أخرى هناك مشاكل كويتية داخلية وهذا الموضوع يعاد إثارته من أجل تصدير الأزمات الداخلية، وتذكير الشعب الكويتي بالخطأ الذي ارتكب أثناء اجتياح العراق للكويت بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، والتي لعبت الكويت دورا في استهداف الاقتصاد العراقي، ما أوصل التوتر القائم بين الجانبين إلى مرحلة الغليان".

طقوس يهودية

قال الدكتور، محمد فتحي عمارة، الباحث الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية: "من الناحية الدينية لا يمكن أن تتزوج يهودية من آخر دون تحديد أو معرفة مصير زوجها، ودفنه بنفسها، إذ من المعروف أن أحد الطقوس الدينية للزوج أو الزوجة اليهودية دفن الطرف الآخر، وهو ما يمنح الزوج أو الزوجة حق الزواج فيما بعد، دون ذلك يستمر الوضع إلى أن تعود رفات الزوج".

وأضاف عمارة لـ"سبوتنيك": "من الناحية السياسية عودة رفات الجنود أو الأسرى أحد أولويات أي حكومة إسرائيلية، سواء حكومة بنيامين نتنياهو أو غيره من السياسيين، إذ ينادي، دوما، أهالي وذوي هؤلاء الأسرى والمفقودين الإسرائيليين على المناداة بعودة ذويهم، وهو ما يمكن استغلاله من قبل نتنياهو نفسه، إذ يمكن أن يتقرب لناخبيه في مثل هذا الوقت، لجذب المزيد من المؤيدين، خاصة وأنه يحتاج إلى أصوات كبيرة وضخمة حتى يتمكن من تشكيل حكومة أو ائتلاف جديد".

أكثر قداسة من الإله

وتابع الباحث في الشأن الإسرائيلي: "صرح أحد الحاخامات أن المقبرة أكثر قداسة من المعبد اليهودي، أي أن المكان الذي يدفن فيه اليهودي أكثر قداسة من المكان الذي يعبد فيه الإله، ولعل هذا الاهتمام الزائد بجثمان الميت يفسر اهتمام الدولة "الصهيونية" بجثث الجنود القتلى الإسرائيليين، ومن هنا محاولاتها المستمرة في استرداد جثث القتلى الإسرائيليين في سيناء أو في جنوب لبنان وأخيرا في غزة، ويزور اليهود المقابر في الأعياد ليقيموا الصلوات أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله، ولابد من دفن جميع اليهود في المكان نفسه بالطريقة نفسها، ويُحتفظ بأماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاخامات والشخصيات البارزة".