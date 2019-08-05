بالفيديو... أول ظهور لريهام سعيد في برنامجها بعد بناء "أنف بديلة" لها

شهد أمس الأحد، الظهور الأول للإعلامية المصرية، ريهام سعيد، في برنامجها التلفزيوني، بعد أزمة وعكتها الصحية، وإصابتها ببكتيريا اضطرتها لبناء "أنف بديلة" لها.

واستهلت "سعيد" حلقة برنامجها "صبابا"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، بالدموع، وأغنية "لسه فيه أمل"، للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، ثم تطرقت إلى العديد من الأمور المهمة، والتي كان من أبرزها، علاقة عمليات التجميل بمرضها الأخير.

كما ضمت الحلقة العديد من المداخلات لفنانين وفنانات، أبرزهم ريم البارودي، وأحمد زاهر، والإعلامي شريف مدكور.

كما كشف الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس وحدة جراحة التجميل والأنف بجامعة الإسكندرية، في الحلقة، تفاصيل مرض ريهام سعيد، إذ قال إنه ظهر من الزيارة الأولى لها في العيادة، وجود احمرار كبير في الأنف، الذي يستدعي إجراء بعد الكشوف والجراحات لتتبع وضعها الصحي الحقيقي، لافتا إلي أن الأنف كان ممتلئا بكمية كبيرة من الصديد، الذي مثل خطرا داهما على حياتها.

وتابع "فودة" خلال مداخلة هاتفية مع ريهام سعيد في البرنامج، أن تلك الكشوف الأولية الصادمة أكدت اصابتها بالتهاب صديدي في الأنف، ما دفعه لإخضاعها لجرعة من المضادات الحيوية لإيقاف ذلك الالتهاب والصديد الشديد، ولكنها لم تكن كافية حيث أصيب بالتهاب آخر دفعهم لدخول غرفة العمليات على الفور.

وأضاف حسام فودة أن ريهام سعيد أوقفت العلاج بشكل لفترة من الوقت حتى تتمكن من إذاعة حلقة خاصة من برنامجها "صبايا" حول كأس الأمم الأفريقية، لافتا إلى أن حالة ريهام كانت خطيرة للغاية، ما كان يتطلب عملية جراحية لإزالة غضاريف الأنف بشكل كامل، ما يشوه شكل الوجه تماما، إذ كان من الصعب مصارحتها بحالتها الصحية.

وأوضح حسام فودة أنهم قاموا بالفعل بتلك العملية الجراحية الخطيرة، وجازفوا بتركيب غضاريف مماثلة من الأذنين بدلا من غضاريف الأنف التي أزيلت تماما خلال العملية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة مثلت خطرا على حياة الإعلامية، نظرا لاحتمالية تعرضها للإصابة مرة أخرى، إذ لم يتعد احتمال بقائها على الحياة أكثر من 1%.

وعرضت الإعلامية ريهام سعيد صورا لرحلة مرضها على الهواء، كما وجهت رسالة إلى جمهورها في أول ظهور لها ببرنامجها بعد تعافيها من المرض.

وقالت ريهام سعيد: "استمتعوا بحياتكم، استمتعوا بكل قرايبكم وحبايبكم وولادكم على قد ما تقدروا علشان ممكن في لحظة تتاخدوا من وسطه وأي حد هيعاديني أو هيتكلم وحش مش هرد عليه"، مضيفة: "أنا مكسوفة من ربنا، علشان معملتش حاجه تساهل المعجزة اللي حصلت معايا".

كما كشفت ريهام سعيد عن مفاجأة صادمة، عندما قالت: "في المرض رسالة، وهي أن الله يخبرك اشعر بكل النعم بسرعة"، مضيفة: "لديك أذنين، وأنا الآن لم يعد لدي أذنين، مجرد شكل بس"، متابعة: "معظمنا عمره لم يشكر الله على أذنيه وأنفه، وعندما يبلغك الطبيب أنك ستزيل أنفك 9 شهور ماذا ستفعل".