بالفيديو... جينيفر لوبيز تحيي "ليلة ملحمية" في موسكو

واحتشد الآلاف من محبي "لوبيز"، في استاد دينامو المركزي في موسكو، لمشاهدة نجمتهم المفضلة، والتي كانت مرتدية زيا من قطعة واحدة، أبرز جمالها، وحذاء مرصعا بالألماس.
وشاركت جينيفر لوبيز، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، اليوم الاثنين، فيديو لها من حفل موسكو، والذي يبين رد الجماهير لها على تحيتها لهم.
ووصفت لوبيز الحفل بأنه "ملحمي"، وشكرت كل من حضر إليه، كما عبرت عن حبها لجمهورها في موسكو.
وقدمت جينيفر لوبيز في الحفل، مجموعة من الأغنيات التي صنعت شهرتها العالمية، مصحوبة باستعراضات مع راقصين خلعوا قمصانهم.
Thank you @JLo for making such an awesome show in Moscow tonight!!! That was amazing!!!! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/LZjCKpb1LW— ✨ Just K ✨ (@LilKatLucky) August 5, 2019
ومن المقرر أن جينيفر لوبيز ستعود إلى موسكو في 11 أغسطس/آب الجاري، من أجل إحياء حفل آخر هناك.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن جينيفر لوبيز استعانت بالمطرب الإسرائيلي، ماور رايري في حفلها في موسكو، بعدما أعجبت بأدائه معها خلال حفلها في إسرائيل، الخميس.
وأثارت جينيفر لوبيز غضبا بين عدد من الفلسطينيين، بسبب زيارتها أمس السبت إلى حائط المبكى في القدس، وتأديتها طقوسا تلمودية أمام حائط البراق، وكان برفقتها خطيبها وابنتها البالغة العمر 11 عاما، وكذلك بتصريحها "أحب تل أبيب"، خلال حفلها في إسرائيل.
وكان نشطاء من حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرص العقوبات عليها، حثوا جينيفر لوبيز على إلغاء حفلها في تل أبيب، وأرسلوا طلبا لها في الخامس من يوليو/تموز، لكن في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أكد مديرها، بيني مدينا، "أن العرض سيستمر"، بحسب صحيفة "جويش جورنال".
وتستعد جينيفر لوبيز للسفر إلى العاصمة المصرية، القاهرة، من أجل إحياء أول حفل لها هناك، يوم الجمعة 8 أغسطس/آب الجاري، وذلك في مدينة العلمين الجديدة.
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