الكشف عن أنواع السيارات التي لا تصدأ مع مرور الوقت

كشف العلماء عن أنواع السيارات التي لا تصدأ، حتى بعد عدة سنوات من الاستخدام، حيث شملت القائمة شركات سويدية ويابانية وألمانية وفرنسية.

وقام العلماء بتحليل معظم النماذج التي تم إطلاقها في عام 2003، حيث كانت أكثر السيارات التي لا تصدأ من تصنيع شركة مرسيدس، بالإضافة إلى "أودي أي 4".

وجاء في القائمة أيضا "فولكسفاغن غولف" و"أوبل أسترا" و"فولفو 70-سيريس"، بالإضافة إلى السيارة الفرنسية "رينو" من طراز "ميغان".

كما كان لدى سيارات "سابا 9-5" و"نيسان ميكرا" و"سكودا أوكتافيا" مؤشرات جيدة أيضا أثناء الاختبارات، وفق موقع "وان".

ويشار إلى أن الخبراء عالجوا السيارات بمواد مضادة للثلوج، وبالطبع فإن العوامل التي تؤثر على الصدأ يمكن أن تختلف في الحياة العملية، ولكن تم تتبع المؤشرات الرئيسية وتسجيلها والحصول على نتائج أقرب للواقع بنسبة تصل إلى 90%.