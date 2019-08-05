الإعلان عن مشاركة جديدة لممثل لبناني مشهور وممثلة سورية فاتنة في "الهيبة-4"

عبرت الممثلة السورية ديما قندلفت على صفحتها في "تويتر" عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل قائلة "سعيدة جداً بانضمامي لأسرة مسلسل #الهيبة ولشركة الصبّاح مع الممثل المحبب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل..".
سعيدة جداً بانضمامي لأسرة مسلسل #الهيبة ولشركة الصبّاح مع الممثل المحبب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل..@sadek_sabbah @cedars_art @actortaim @adelkaram9 @SamerBarkawi— Dima Kandalaft (@dima_kandalaft) August 5, 2019
في الوقت الذي أكد فيه الممثل اللبناني عادل كرم عن حماسه الكبير للمشاركة قائلا "بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير "الهيبة" مع الممثلة الرائعة ديما قندلفت".
بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير "الهيبة" مع الممثلة الرائعة @dima_kandalaft— Adel Karam (@adelkaram9) August 5, 2019
متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن @actortaim والتعاون التاني مع العبقري @SamerBarkawi والله يوفّق الجميع. بحبكن ❤️ pic.twitter.com/PDoVRmVWMy
وأضاف "متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن والتعاون الثاني مع العبقري سمير بركاوي والله يوفّق الجميع. بحبكن".
وفي المقابل رحب نجم المسلسل تيم حسن بمشاركة كرم وقندلفت وكتب على صفحته في تويتر "أهلا ومية سهلا بعـادل الغالي نورت الهيبة بوجودك يا نجم وفرحة كبيرة وإضافة وجود ديمـا الغالية بيننا بالنجاح والتوفيق النا كلنا سوا إن شاء الله".
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