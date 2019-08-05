الإعلان عن مشاركة جديدة لممثل لبناني مشهور وممثلة سورية فاتنة في "الهيبة-4"

كشفت ممثلة سورية قديرة وممثل لبناني مشهور عن مشاركتهما في مسلسل "الهيبة" في جزئه الرابع.

عبرت الممثلة السورية ديما قندلفت على صفحتها في "تويتر" عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل قائلة "سعيدة جداً بانضمامي لأسرة مسلسل #الهيبة ولشركة الصبّاح مع الممثل المحبب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل..".

سعيدة جداً بانضمامي لأسرة مسلسل #الهيبة ولشركة الصبّاح مع الممثل المحبب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل..@sadek_sabbah @cedars_art @actortaim @adelkaram9 @SamerBarkawi — Dima Kandalaft (@dima_kandalaft) August 5, 2019

في الوقت الذي أكد فيه الممثل اللبناني عادل كرم عن حماسه الكبير للمشاركة قائلا "بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير "الهيبة" مع الممثلة الرائعة ديما قندلفت".

بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير "الهيبة" مع الممثلة الرائعة @dima_kandalaft

متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن @actortaim والتعاون التاني مع العبقري @SamerBarkawi والله يوفّق الجميع. بحبكن ❤️ pic.twitter.com/PDoVRmVWMy — Adel Karam (@adelkaram9) August 5, 2019

وأضاف "متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن والتعاون الثاني مع العبقري سمير بركاوي والله يوفّق الجميع. بحبكن".

وفي المقابل رحب نجم المسلسل تيم حسن بمشاركة كرم وقندلفت وكتب على صفحته في تويتر "أهلا ومية سهلا بعـادل الغالي نورت الهيبة بوجودك يا نجم وفرحة كبيرة وإضافة وجود ديمـا الغالية بيننا بالنجاح والتوفيق النا كلنا سوا إن شاء الله".