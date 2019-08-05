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19:04 05 أغسطس/ أب 2019
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    فريق من الصيادين المصريين المحترفين المشارك في بطولة شركة روس آتوم للصيد الدولية

    فريق مصري يفوز ببطولة "روس آتوم" للصيد الدولية في روسيا

    © Photo / Rosatom
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    تمكن فريق من الصيادين المصريين المحترفين من الفوز ببطولة شركة "روس آتوم " للصيد الدولية، واحتل المركز الأول في المسابقة التي أقيمت في روسيا ونظمتها رابطة "الصيادين المحترفين" الروسية، "PRO ANGLERS LEAGUE".

     وأقيمت المسابقة على مدار يومي 1، 2 من أغسطس/ آب الجاري، حيث شارك في البطولة نحو 20 منافساً من الهواة من روسيا والدول التي تُنفذ فيها شركة "روس آتوم" الحكومية مشاريع مشتركة لمحطات الطاقة النووية، من كل من بنغلاديش والمجر ومصر والهند وتركيا.

    ​واجتمع المشاركون من مختلف البلدان للتنافس في مياه خليج فنلندا، بالقرب من محطة لينينجراد للطاقة النووية أكبر محطة نووية لتوليد الطاقة النووية في روسيا. 

    وتهدف المسابقة إلى تقوية التعاون الدولي بين الدول المشاركة، فضلاً عن إظهار مستوى الأمان المرتفع الذي تتمتع به محطات الطاقة النووية التي تقام البطولة بالقرب منها على البيئة النباتية والحيوانية علي حدٍ سواء، حيث كان المسابقون يتنافسون علي صيد الأسماك، ثم يتم إطلاقها حية مرة أخرى في البحر بعد وزنها، وقام بالتحكيم في تلك المسابقة مجموعة من الصيادين المحترفين الروس، إلي جانب الفائزين بمسابقات الصيد الوطنية والإقليمية الروسية، بالإضافة إلى خبراء أجانب مستقلين من كل من جمهورية التشيك ومصر.

    فريق من الصيادين المصريين المحترفين المشارك في بطولة شركة روس آتوم للصيد الدولية
    © Photo / Rosatom
    فريق من الصيادين المصريين المحترفين المشارك في بطولة شركة "روس آتوم" للصيد الدولية

    أقيم حفل توزيع الجوائز الرسمية في نهاية المسابقة، حيث فاز الفريق المصري، والذي ضم كل من عبد الناصر ختال، وغانم رجب بالمركز الأول، بينما حصل صيادون من روسيا وهنغاريا على المركز الثاني والثالث علي التوالي، حيث حصل الفائزون من هنغاريا على جائزة خاصة في الترشح على جائزة "الصيد الأكبر"، كما حصل الفريق التركي على جائزة خاصة في الترشح على "التصميم على الفوز" 

    فريق من الصيادين المصريين المحترفين المشارك في بطولة شركة روس آتوم للصيد الدولية
    © Photo / Rosatom
    فريق من الصيادين المصريين المحترفين المشارك في بطولة شركة "روس آتوم" للصيد الدولية

    قام المتسابقون خلال المسابقة بزيارة محطة "لينينجراد" للطاقة النووية في بلدة "سوسنوفي بور"، وتمكنوا من التعرف على طريقة تشغيل المحطة، التي تعد واحدة من بين أفضل 3 محطات لتوليد الطاقة النووية لعام 2019 في روسيا.

    فريق من الصيادين المصريين المحترفين المشارك في بطولة شركة روس آتوم للصيد الدولية
    © Photo / Rosatom
    فريق من الصيادين المصريين المحترفين المشارك في بطولة شركة "روس آتوم" للصيد الدولية

    يقول غانم رجب، أحد أعضاء الفريق المصري المشارك والحاصل على المركز الأول في المسابقة، "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها روسيا، وجميعنا يعلم أنها الدولة المنوط بها تنفيذ مفاعل الضبعة في مطروح، لذا عندما جاءت لنا الدعوة للمشاركة في المسابقة لم نتردد لحظة، حيث وجدناها فرصة جيدة لنزور المدن الروسية التي يتم بها بناء مفاعلات نووية، ونتعرف أكثر على الحياة اليومية لسكان تلك المدن. والحمد لله وجدنا أن الحياة بجوار المفاعلات النووية آمنة تماماً، ووجدنا أيضاً أن الأشخاص الذين يعملون داخل تلك المفاعلات في غاية الانضباط والدقة، لذا فنحن متأكدون من أن مفاعل الضبعة سيكون على نفس القدر من الدقة والانضباط وعلى أعلى مستوى من الأمان".

    بطولة شركة روس آتوم للصيد الدولية
    © Photo / Rosatom
    بطولة شركة "روس آتوم" للصيد الدولية

    وأضاف غانم،"كنا نقوم بالصيد بالقرب من مأخذ المياه الخاص بعمليات التبريد في داخل مفاعل ليننجراد الموجود بالقرب من منطقة المسابقة، ووجدنا الأسماك في هذه المنطقة متاحة ومتوفرة، وهذا أكبر دليل علي أن المفاعلات النووية لا تؤثر على الحياة البحرية إطلاقا."

    حضر المسابقة مجموعة من العلماء البيئيون، قاموا بإجراء عمليات مراقبة لقياس الإشعاع أثناء وزن السمك، كما أجريت أيضاً دراسات بحثية طويلة من قبل محطة لينينجراد النووية في منطقة مساحتها 30 كم، وأوضحت ألكسندرا تكاشيفا، رئيس قسم البيئة في محطة لينينجراد، عدم وجود أي تأثير على البيئة. 

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