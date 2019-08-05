فنانة لبنانية تعلق على الجدل بشأن ملابس ظهرت بها في حفلة

قالت جويل سعادة، عازفة الكمان اللبنانية، إنها لم تكن تعلم بالقوانين والتقاليد المطبقة في كربلاء، التي لا تسمح للمرأة بالخروج علناً دون حجاب.

أثارت سعادة جدلا أثناء مشاركتها في حفل افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في ملعب كربلاء الأسبوع الماضي.

وتحدثت سعادة مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، وشددت على أنها لم تتردد أبداً بقبول العرض الذي تلقته للمشاركة في افتتاح البطولة في كربلاء، وأكدت على أنها لم تكن على علم بتقاليد مدينة كربلاء التي لا تسمح للمرأة بالخروج علناً دون حجاب.

#تفاعلكم | عازفة الكمان في #كربلاء ترد على منتقدي مشاركتها في افتتاح بطولة غرب آسيا pic.twitter.com/TObGqsCJ0V — العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) August 5, 2019

​وتابعت "لو كنت أعلم بها، لم يكن لدي أي مشكلة بأن ارتدي حجاباً وعباءة للمناسبة".

وقالت: عندما انتهيت من عزف النشيد وخرجت من أرضية الملعب لم يوجّه لي أحد أي ملاحظة أو اعتراض، بل بالعكس، الكل صفّق لي، كما كان الجمهور متفاعلاً جداً معي. وذهبت للفندق، ولم أعلم بالجدل الذي أثير. وفي اليوم الثاني رأيت على مواقع التواصل التعليقات، فذهبت واشتريت عباءة وحجابا وذهبت بهما إلى المطار.

وأضافت "أنا من عائلة متدينة ومحافظة، وفي عائلتنا خطوط حمراء لا يحق لنا تخطيها".

وشددت على أنها "لم أقصد خدش شعور أي أحد، فقط حاولت زرع السعادة بين الناس بالفن".

افتتاح ملعب دولي و دق و رقص في كربلاء التي تعرف بالمدينة المذهبية في العراق

لا نخالف و لا نقول ان هذا غير صحيح لكن لماذا في هذه الارض المقدسة؟

الرفاهية و الترفيه حق الشعب و هو مطلوب لكن باسلوب صحيح

فكروا قليلا ...

يرقصون في ارضٍ نحن نصلي فيها ...#كربلاء_للحسين #العراق pic.twitter.com/1I3M0s334L — احمد الزركاني (@hamodalzergani) July 31, 2019

​وشاركت عازفة الكمان جويل سعادة ، في الحفل بقميص دون كمين ودون حجاب مع بنطلون ذو كمر عال، من الكتان الأسود، وحذاء رياضي.

وأثار الحفل الكثير من الجدل في الوسطين الشعبي والسياسي في العراق، لأن محافظة كربلاء بها قانون خاص أقره مجلس المحافظة في 2012 يجرّم أي أجواء احتفالية في الأماكن العامة، كما يحظر دخول النساء غير المحجبات للمدينة.