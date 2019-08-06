تحطم طائرة مغنية أمريكية شهيرة في الدنمارك 

تحطمت طائرة المغنية الأمريكية الشهيرة "بينك"، في الدنمارك، إثر تعرضها لخلل أدى إلى اصطدامها بالأرض.

قالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن الطائرة تحطمت عندما اصطدمت بالأرض في الدنمارك، مشيرة إلى أنها كانت تحمل فريق المغنية الأمريكية "بينك".

Plane carrying Pink’s management bursts into flames after crash-landing in Denmark https://t.co/G5cB8EnWWE — Metro Entertainment (@Metro_Ents) August 6, 2019

وتحطمت طائرة المغنية الأمريكية، واشتعلت فيها النيران بالدنمارك، دون أن يتعرض أي من ركابها لسوء.

وقدمت المغنية الأمريكية حفلا غنائيا في العاصمة النرويجية أوسلو، مساء الاثنين، لكنها لم تكن على متن الطائرة التي تعرضت للحادث.

ولفتت صحيفة "مترو"، إلى قول السلطات الدنماركية إن طائرة خاصة، على متنها 10 أشخاص، اندلعت فيها النيران لدى هبوطها في مطار آرهاوس، إضافة إلى طاقمها المكون من 3 أشخاص.

وأضافت "تشير التقارير إلى أنهم جميعا تمكنوا من الهرب من الطائرة دون أن يصابوا بأي أذى".

View this post on Instagram OSLO, NORWAY tonight!!!! A post shared by P!NK (@pink) on Aug 5, 2019 at 9:38am PDT

ومازالت أسباب الحادث غير معروفة، حيث تجري السلطات الدنماركية تحقيقا للتعرف على ملابسات الحادث.