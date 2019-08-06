شبيه براد بيت... النساء تطارده في كل مكان

يواجه رجل بريطاني أزمة بسبب الشبه الكبير بينه وبين الممثل الشهير براد بيت، حيث يتسبب هذا التشابه في لفت أنظار النساء في الأماكن العامة.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الرجل يدعى ناثان ميدس، يعيش في أوكسفورد، عمره 33 عاما، مشيرة إلى أن الشبه الغريب بينه وبين الممثل الأمريكي براد بيت جعله محط الأنظار أينما ذهب.

BUILDER Nathan Meads is a site to behold — he’s the spitting image of Brad Pitt.

The 33-year-old started being mistaken by...https://t.co/2oEBibazW0 pic.twitter.com/p9RfSRBTfz — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) August 6, 2019

ولفتت الصحيفة إلى قول الرجل، إن اهتمام النساء به في الأماكن العامة، تسبب في قطع العلاقة بينه وبين أم أطفاله.

I'm sorry but Lena Dunham just assaulted Brad Pitt and I'm unamused about the lack of narrative here https://t.co/JTMSiHB9Wy — CJ ✨ #GrannyGolem #TSOS (@CJPendragon) August 1, 2019

وقالت الصحيفة "من يرى صورة ميدس لن يستطيع التمييز في البداية بينه وبين الممثل براد بيت".

وأوضح الرجل أن الكثير من الأشخاص، الذين لا يعرفهم يوقفونه في الأماكن العامة لالتقاط الصور معه وأخذ توقيعات تذكارية منه، مشيرا إلى اعتقادهم بأنه نجم هوليوود براد بيت.