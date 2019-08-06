شبيه براد بيت... النساء تطارده في كل مكان

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الرجل يدعى ناثان ميدس، يعيش في أوكسفورد، عمره 33 عاما، مشيرة إلى أن الشبه الغريب بينه وبين الممثل الأمريكي براد بيت جعله محط الأنظار أينما ذهب.
BUILDER Nathan Meads is a site to behold — he’s the spitting image of Brad Pitt.— Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) August 6, 2019
The 33-year-old started being mistaken by...https://t.co/2oEBibazW0 pic.twitter.com/p9RfSRBTfz
ولفتت الصحيفة إلى قول الرجل، إن اهتمام النساء به في الأماكن العامة، تسبب في قطع العلاقة بينه وبين أم أطفاله.
I'm sorry but Lena Dunham just assaulted Brad Pitt and I'm unamused about the lack of narrative here https://t.co/JTMSiHB9Wy— CJ ✨ #GrannyGolem #TSOS (@CJPendragon) August 1, 2019
وقالت الصحيفة "من يرى صورة ميدس لن يستطيع التمييز في البداية بينه وبين الممثل براد بيت".
✨New pics of Brad Pitt in Berlin#BradPitt #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/DRtS7XdVdd— Photos Brad Pitt (@PhotosPitt) August 1, 2019
وأوضح الرجل أن الكثير من الأشخاص، الذين لا يعرفهم يوقفونه في الأماكن العامة لالتقاط الصور معه وأخذ توقيعات تذكارية منه، مشيرا إلى اعتقادهم بأنه نجم هوليوود براد بيت.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)