"الموت لهم"...إعلامي بريطاني يتوجه إلى الأشخاص الذين يعانون من السمنة

قال مقدم البرامج البريطاني الشهير مايكل بويرك إن السمنة ليست مرضا، وبالتالي السلطات ليست مسؤولة عن النفقات الصحية للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

كتب بويرك في عاموده الشخصي في مجلة "راديو تايمز" البريطانية، بشكل استفزازي، قائلا: "أنت سمين لأنك تأكل أكثر من اللازم"، مضيفا أن المشاكل الصحية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة ناتجة عن اختياراتهم الخاطئة.

بالإضافة إلى ذلك، قال الصحفي البالغ من العمر 73 عاما: "ليس ضروريا جعل طول العمر هو السبب لمساعدتهم. فمن أجل أن يعيش الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لعمر 80 – 90 عاما يجب على السلطات إنفاق مبلغ كبير. فإذا مات هؤلاء الأشخاص بسن أصغر فستصبح هذه تضحية من أجل استرجاع التوازن السكاني والبيئي وتغير المناخ".

يذكر بأن بويرك المذيع في "بي بي سي" البريطانية مشهور بتصريحاته الإستفزازية والفاضحة، حيث سبق له أن أعلن في وقت سابق وتحديدا في عام 2005 بأن الحرب بين الجنسين (الذكور والإناث) قد طالت وأن هناك عدد كبير من الإناث اللواتي يدرن الشركات وهذا أمر غير مقبول.

ويعاني ثلث البريطانيين البالغين من السمنة في الوقت الذي تخصص فيه السلطات أكثر من 6 مليارات جنيه استرليني سنويا لعلاجهم.