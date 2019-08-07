شاب يفوز بجائزة خيالية... 12 ألف دولار شهريا لمدة 30 عاما

فاز موظف في شركة بجائزة يانصيب تجعله يحصل على راتب شهري بقيمة 10 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل نحو 12 ألف دولار، شهريا لمدة 30 عامًا.

وذكرت صحيفة "مانشستر إفيننغ نيوز" أن الشاب دين وايمز، البالغ من العمر 24 عاما، ويقيم في بيتربورو بإنجلترا، فاز بالجائزة الأولى في سحب يوم 29 يوليو/ تموز من خلال لعبة حظ جديدة.

Amazon worker first to go public with £10,000 a month lottery win https://t.co/n5VE1qDV2w pic.twitter.com/wccBosS19b — sports o'clock (@SportsClock) August 6, 2019

​وعقب فوز بالجائزة الخيالية قرر وايمز أن يترك وظيفته في شركة أمازون ليعمل على تحقيق حلمه بأن يصبح كاتبا.

Amazon worker ‘living the dream’ after £10,000-a-month lottery win https://t.co/lheHz6Ncs2 pic.twitter.com/LTvgDuUrMt — Evening Express (@EveningExpress) August 6, 2019

​ويعتبر وايمز، رابع شخص يفوز بالجائزة الكبرى، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.6 مليون جنيه (4.4 مليون دولار)، منذ طرحها أول مرة في 18 مارس/ آذار من العام الجاري.

24-year-old to get £10,000-a-month for 30 years as first National Lottery Set For Life winner goes publichttps://t.co/7fp7TJSQKA pic.twitter.com/XvSSNlAN3l — WalesOnline (@WalesOnline) August 6, 2019

​وبهذه الجائزة يصبح وايمز واحد من بين أعلى 2 في المئة من العاملين في بريطانيا، دون الحاجة إلى رفع إصبعه أو العمل.