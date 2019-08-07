بالصور... كادت تفقد أصبعها بعد زيارتها لصالون تجميل

في حادثة صادمة، أصيبت امرأة أسترالية بعدوى بكتيرية، بعدما ذهبت لأحد صالونات التجميل لوضع طلاء الأظافر كادت تفقد على إثرها أحد أصابعها.

كانت سوني نوبل قد توجهت لأحد صالونات التجميل في ضاحية تاججر في ولاية نيو ساوث ويلز لتضع طلاء الأظافر، وبعد عودتها إلى المنزل تورم إصبعها الأوسط بسبب إصابتها بعدوى بكتيرية ذهبت على إثرها إلى المستشفى بعدما عانت من آلام شديدة.

وعلى الرغم من تناول المرأة المضادات الحيوية، كانت حالة إصبعها تزداد سوءا مما اضطر الأطبار لإجراء عملية جراحية لإصبع يدها اليمنى.

ووفقا للمرأة أن سبب إصابتها بالعدوى هو عدم تعقيم المعدات في الصالون مشيرة إلى أن الموظفة لم تقم بتطهير المعدات التي كانت قد استخدمتها مع عدد من الزبائن قبلها.

وفي شباط / فبراير الماضي، اضطرت امرأة استرالية لبتر إصبعها بسبب إصابتها بعدوى جرثومية خلال جلشة وضع طلاء الأظافر.