سامسونغ تعلن رسميا عن هواتفها الجديدة (فيديو)

أعلنت شركة سامسونغ في مؤتمر عقد في نيويورك، يوم الأربعاء، عن هاتفي "غلاكسي نوت 10" و"غلاكسي نوت 10 بلس".

زود كلا الهاتفين بشاشة "ديناميك أموليد"، بتقنية "أوليس أون ديسبلي"، ويصل حجم شاشة هاتف "نوت 10" الى 6.3 إنش، بينما سيزود هاتف "غلاكسي نوت 10 بلس" بشاشة بحجم 6.8 إنش.

وتتسم هذه الهواتف بذاكرة عشوائية تصل لـ 8 جيغا بايت رام في "غلاكسي نوت 10"، بينما يأتي هاتف "غلاكسي نوت 10 بلس" بذاكرة عشوائية 12 جيغا بايت رام وسعة تخزين 256 جيغا بايت في كلا الجهازين.

وفي مواصفات البطارية ينطلق هاتف "غلاكسي نوت 10"، بقدرة بطارية 3500 mAh، بينما يأتي هاتف "غلاكسي نوت 10 بلس" بسعة بطارية 4000 mAh، مع شاحن بقدرة 25W بتقنية الشحن السريع.