بنفس وسامته... شبيه براد بيت يحظى بشعبية جارفة

عشرات الرسائل اليومية والأسئلة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، يتلقى الشاب البريطاني صاحب الـ33 عاما ناثان ميدس، ليجيب عنها برحابة صدر.

يحظى ميدس بشعبية كبيرة منذ صغره، كيف لا وقد أطلق لحيته ليصبح كالأخ التوأم للممثل الأمريكي، براد بيت.

عامل البناء البريطاني يحظى بشهرة كبيرة لشبهه بالنجم الأمريكي، فعندما يذهب الى المتجر يحدق الناس والباعة مذهولين بالشبه الذي يجمعه مع الممثل الأمريكي.

يقول ميدس "لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان.على سبيل المثال، عندما أذهب للمتجر ينظر إلي البائعون معتقدين بأني براد بيت".

وفي الوقت الذي يعتقد فيه الشاب البريطاني بأنه لا يشبه الممثل الأمريكي، تنهال عليه يوميا مئات الرسائل من المعجبين، ليجيب عن جميعها ويقول ضاحكا بأنها الطريقة التي تعرف من خلالها على حبيبته؛ التي كانت خجلة في البداية من لقائه لتقول بطريقة ساخرة "شعرت بالحرج كوني لا أشبه أنجلينا جولي".