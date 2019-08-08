كلمة سر الـ"واي فاي" تتسبب بقتل مراهق لأخته

قام كيفون واتكينز البالغ من العمر 16 عامل بتغيير كلمة مرور الـ"واي فاي" في المنزل بعدما أصبحت سرعة الإنترنت بطيئة بسبب استهلاك جميع أفراد الأسرة لها وعدم تمكنه من استخدام ألعاب الفيديو المتصلة بالإنترنت.

وعندما حاولت والدته إزالة لعبة الفيديو من غرفته، تدخلت أخته أليكز واتكينز (19 عاما) خشية أن يتطور الخلاف بينهما، وحينها قام كيفون بلف يديه حول رقبة أخته، لمدة 10 دقائق على الأقل، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية.

وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل، وكان كيفون لا يزال ممسكا بأخته.

وقال فيردا كولفين قاضي المحكمة العليا في مقاطعة بيب بولاية ألاباما: "في تلك الدقائق العشر، توقفت أليكز عن الحركة. ربما لم يلاحظ كيفون ذلك لأنه كان لا يزال غاضبا".

ونقلت أليكز إلى المستشفى على الفور وأُعلن عن وفاتها خنقا في وقت لاحق من الليلة نفسها.

وتمت إدانت كيفون بارتكاب جريمة قتل جناية، بدلا من القتل عن غير عمد، لأنه قام بخنق أخته عن قصد، الأمر الذي أدى مباشرة إلى وفاتها، وفقا لما ذكره محامي المقاطعة، وبعد أن حكم عليه، بكى كيفون قائلا: "أنا آسف".