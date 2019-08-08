بحث: التحديق في طيور النورس يمكن أن يمنعها من سرقة الطعام

اقترح باحثون بريطانيون، طريقة سهلة لردع النورس من خطف الأطعمة من يد الزائرين والسياح، والتي تتمثل ببساطة في التحديق فيها.

وأظهر البحث الذي أعده باحثون من جامعة إكستر البريطانية، "أنه عندما ينظر الإنسان بإمعان لطيور نورس الرنجة، فإنها تستغرق وقتا أطول بواقع 21 ثانية للاقتراب من كيس الرقائق عما إذا تركت دون مراقبة على ما يبدو"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقالت مادلين جوماس، التي قادت فريق البحث: " طيور النورس يُنظر إليها على أنها عدوانية ومستعدة لخطف الطعام من الناس لذا فقد كان من المثير للاهتمام اكتشاف أن معظمها لم يقترب حتى منا خلال تجاربنا".

وحاول الباحثون إجراء تجارب على 74 من طيور النورس لكن معظمها طار بعيدا أو لم يقترب.

ولم يقترب سوى 27 من الطعام في حين أكمل 19 منها تجارب "النظر إلى" و "النظر بعيدا".

وقالت "جوماس": "معظم الطيور التي اقتربت أخذت وقتا أطول عندما خضعت للمراقبة.. بل إن بعضها لم يلمس الطعام على الإطلاق بينما لم تلحظ طيور أخرى على ما يبدو أن هناك أشخاصا تحدق فيها".

وتخوض البلدات البريطانية المطلة على البحر صراعا مع طيور النورس، وتدعو الزائرين إلى عدم إطعام تلك الطيور لمنعها من خطف أطعمة مثل شرائح البطاطا من أيدي السياح.