الموت يفجع فنانا مصريا

أعلن عبد الوهاب الخبر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

امي في ذمة الله pic.twitter.com/zySxXzZ4LT — fathy abdel wahab 🇪🇬 (@FathyAbdelWahab) August 8, 2019

وبادر العديد من أصدقاء فتحي عبد الوهاب، من داخل الوسط الفني، بتقديم واجب العزاء له، ومن أبرزهم نبيل الحلفاوي وخالد النبوي ورشا مهدي ومنذر رياحنة.

وبحسب تقارير محلية، فإن والدة فتحي عبد الوهاب توفيت بعد صراع مع المرض، وتوجه مع عائلته إلى مدينة طوخ بالقليوبية ليقوموا بدفنها.

وسوف يقام العزاء غدا الجمعة، في إحدى دار مناسبات الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

ولمع فتحي عبد الوهاب في العديد من الأدوار الفنية، منها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، مع الفنان محمد هنيدي، ولعبه دور البطولة في أفلام "فيلم ثقافي" و"فرحان ملازم آدم"، كما أنه تخصص في السنوات الأخيرة، بلعب أدوار ثانوية مركبة في المسلسلات التلفزيونية، من بينها مسلسل "أبو عمر المصري" مع الفنان أحمد عز، و"الخانكة" مع الفنانة غادة عبد الرازق.