الكشف عن أنواع السيارات التي من السهل سرقتها

قام خبراء بوضع قائمة بالسيارات التي من السهل على اللصوص اختراقها وسرقتها، وكانت على رأس القائمة السيارة من طراز " DS 3 Crossback".

واحتلت سيارة الدفع الرباعي الفرنسية المركز الأول في القائمة، حيث استغرق اختراقها 10 ثواني فقط. وجاءت السيارة من طراز "Audi TT RS" في المركز الثاني، حيث من السهل سرقتها في حال كان نظام الإدخال بدون مفتاح المدمج نشطًا لفترة قصيرة.

كما تمكن الخبراء من سرقة سيارة "Land Rover Discovery Sport" إصدار عام 2018 خلال نصف دقيقة فقط، ولكن نفس الطراز لعام 2019 أصبح من الصعب جدا الحصول على رمز الوصول.

واستطاع الخبراء أيضا اختراق سيارة "BMW X3" و"Ford Fiesta" خلال 40 ثانية فقط، بالإضافة إلى 20 ثانية أخرى من أجل تشغيلهما ومغادرة المكان، وفق موقع "oane".

وأعلن الخبراء أن معظم شركات تصنيع السيارات طورت أنظمة دخول دون استخدام مفتاح، ولكنها لم تعير أي اهتمام لعوامل الأمان الرئيسية.