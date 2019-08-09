القبض على شاب بسبب محمد صلاح

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب بسبب تغريدة عنصرية، ضد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الشرطة ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 32 عاما، يشتبه في قيامه بنشر تغريدة عنصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقامت الشرطة البريطانية، أمس الخميس، باستجواب الشخص المشتبه به، وهو من مقاطعة ميرسيسايد.

وتم ضبط المتهم الذي تردد أنه أحد مشجعي فريق إيفرتون، الجار اللدود لليفربول في مقاطعة ميرسيسايد، عقب إجراء تحقيق في التغريدة.

وكان نادي إيفرتون انتقد الواقعة، حيث أعلن "إدانته بأقوى العبارات لأي نوع من أنواع العنصرية".