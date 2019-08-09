أول صورة لوصول جينيفر لوبيز إلى مصر وتطلب من الجمهور ارتداء ملابس محددة

وصلت المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، إلى مطار العلمين الجديد، في الساحل الشمالي، صباح اليوم الجمعة، استعدادا لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مصر.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة التقطت لجينيفر لوبيز، فور وصولها المطار، برفقة منظم الحفل اللبناني، ربيع مقبل.

وطلب مقبل من جمهور جينيفر لوبيز الذين سيحضرون الحفل، ارتداء ملابس باللون الأبيض، بحسب مجلة "هي".

#عرب_وود | وصول #جينيفر_لوبيز إلى مطار العلمين إستعدادًا لحفلها اليوم في مصر @JLo



welcome to egypt 😍 pic.twitter.com/cBJtzcaoAU — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) August 9, 2019

ويأتي حفل جينيفر لوبيز في مصر، ضمن جولتها الغنائية التي تحمل اسم "It’s My Party" (إنها حفلتي)، احتفالا بعيد ميلادها الـ50.

وكانت آخر محطة لجينيفر لوبيز في جولتها الغنائية، مالاجا في إسبانيا.

يشار إلى أن حركة المقاطعة الدولية ووقف الاستثمارات والتعامل مع إسرائيل، المعروفة باسم "BDS"، طالبت بوقف أو إلغاء حفل لوبيز في مصر.

وقالت الحملة في بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية: "قامت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt) بتوجيه خطاب مفتوح لشركة أوراسكوم للتنمية والتطوير، والتي أعلنت عن تنظيم الحفل الغنائي للمطربة الأمريكية (جينيفر لوبيز)، وذلك لتوضيح موقفنا الداعي لمقاطعة هذا الحفل، ولدعوة الشركة لاتخاذ موقف يتسق مع القيم الإنسانية والوطنية، بإلغاء هذا الحفل تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم العدو الصهيوني".

وجاءت حالة الغضب المصري على خلفية زيارة الممثلة والمطربة الأمريكية إلى القدس، ووصفها لإسرائيل بـ"الوطن الأم"، وقولها بأنها في حالة "حب" معها.

ويشار إلى أن المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، شاركت متابعيها، لحظات خاصة من زيارتها للقدس، على خلفية إحيائها لحفل غنائي في تل أبيب، الخميس الماضي.

ونشرت لوبيز صورا لها على البحر ترتدي المايوه، بعد يوم من حفلها الغنائي في تل أبيب ضمن جولتها الغنائي "It's My Party"، وشاركت صورا لها مع خطيبها، لاعب البيسبول الأمريكي، أليكس رودريغز، وهما على جمل، وفي الخلفية تظهر قبة الصخرة.

وكانت جينيفر لوبيز أحيت حفلا ضخما في تل أبيب الخميس، ضمن جولتها الغنائية، وحضره أكثر من 57 ألف شخص من معجبيها ومحبي أغانيها.

وأثارت جينيفر لوبيز غضبا بين عدد من الفلسطينيين، بسبب زيارتها السبت الماضي إلى حائط البراق في القدس، وتأديتها طقوسا تلمودية أمامه، وكان برفقتها خطيبها وابنتها البالغة العمر 11 عاما، وكذلك بتصريحها "أحب تل أبيب"، خلال حفلها في إسرائيل.