الصور الأولى لحفل جينيفر لوبيز في مصر

انطلق الآن أول حفل غنائي للمطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، في مصر، الذي تحييه في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

وأطلت لوبيز في حفلها الأول بمصر، مساء اليوم الجمعة، بنفس الزي الذي اعتادت على ارتدائه في جولتها الغنائية "It's My Party"، والذي أبرز جمالها.

حقل جينيفر لوبيز بالعلمين بتصوير الحضور ، مركز عالمي يا مصر pic.twitter.com/6gJQgTmnZf — Anissa Hassouna (@AnissaHassouna) August 9, 2019

​وقبل صعود جينيفر لوبيز على المسرح، أحيا الدي جي العالمي "رودج" فقرة موسيقية، أشعل بها حماس الجمهور، الذي ارتدى الملابس البيضاء، بناءا على طلبات منظم الحفل اللبناني، ربيع مقبل.

View this post on Instagram اشهر d j في العالم في بداية الحفل A post shared by Sohair Shalaby (@sohairshalaby) on Aug 9, 2019 at 10:11am PDT

وبدأت التحضيرات للحفل منذ صباح اليوم الجمعة، إذ قامت الشركة المنظمة له، ببناء واحد من أكبر المسارح في مصر، لكي يناسب ظهور لوبيز الأول في مصر، والذي يتسع لـ20 ألف مشاهد.

استعدادات حفلة جينيفر لوبيز من فوق البرج 😂😂 pic.twitter.com/R9uYf9t1mW — shery berry 🍒 (@shievo) August 9, 2019

وحضر الحفل عدد من الشخصيات العامة، من أبرزهم الممثل المصري، أحمد حلمي، وزوجته الممثلة المصرية منى زكي، والشقيقان، مصطفى وحسين فهمي، وكذلك الممثلتان المصريتان، بشرى وهنا شيحة، والإعلامية المصرية، بوسي شلبي.

كما حضر من المشاهير حفل جينيفر لوبيز، المطرب المصري، محمود العسيلى، ورجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، وعمرو منسى مدير مهرجان الجونة، واللبنانية رزان مغربى، وإيمان العاصى، والمطربة مروة نصر، وبسمة وهبى والفنانة دينا.

View this post on Instagram Jennifer lopez new alamein#jenniferlopez #الساحل_الشمالي #العلمين_الجديدة A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Aug 9, 2019 at 7:01am PDT

وانقسمت تذاكر الحفل لأكثر من فئة، هي 2000 جنيه و4000 جنيه، بينما التذكرة الذهبية تبلغ قيمتها 4500 جنيه.

ويأتي حفل جينيفر لوبيز في مصر، ضمن جولتها الغنائية التي تحمل اسم "It’s My Party" (إنها حفلتي)، احتفالا بعيد ميلادها الـ50.

وكانت مالاجا في إسبانيا، هي آخر محطة لجينيفر لوبيز في جولتها الغنائية، قبل حضورها إلى مصر.

يشار إلى أن حركة المقاطعة الدولية ووقف الاستثمارات والتعامل مع إسرائيل، المعروفة باسم "BDS"، طالبت بوقف أو إلغاء حفل لوبيز في مصر.

وقالت الحملة في بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية: "قامت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt) بتوجيه خطاب مفتوح لشركة أوراسكوم للتنمية والتطوير، والتي أعلنت عن تنظيم الحفل الغنائي للمطربة الأمريكية (جينيفر لوبيز)، وذلك لتوضيح موقفنا الداعي لمقاطعة هذا الحفل، ولدعوة الشركة لاتخاذ موقف يتسق مع القيم الإنسانية والوطنية، بإلغاء هذا الحفل تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم العدو الصهيوني".

وجاءت حالة الغضب المصري على خلفية زيارة الممثلة والمطربة الأمريكية إلى القدس، ووصفها لإسرائيل بـ"الوطن الأم"، وقولها بأنها في حالة "حب" معها.

ويشار إلى أن المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، شاركت متابعيها، لحظات خاصة من زيارتها للقدس، على خلفية إحيائها لحفل غنائي في تل أبيب، الخميس الماضي.

ونشرت لوبيز صورا لها على البحر ترتدي المايوه، بعد يوم من حفلها الغنائي في تل أبيب ضمن جولتها الغنائي "It's My Party"، وشاركت صورا لها مع خطيبها، لاعب البيسبول الأمريكي، أليكس رودريغز، وهما على جمل، وفي الخلفية تظهر قبة الصخرة.

وكانت جينيفر لوبيز أحيت حفلا ضخما في تل أبيب الخميس، ضمن جولتها الغنائية، وحضره أكثر من 57 ألف شخص من معجبيها ومحبي أغانيها.

وأثارت جينيفر لوبيز غضبا بين عدد من الفلسطينيين، بسبب زيارتها السبت الماضي إلى حائط البراق في القدس، وتأديتها طقوسا تلمودية أمامه، وكان برفقتها خطيبها وابنتها البالغة العمر 11 عاما، وكذلك بتصريحها "أحب تل أبيب"، خلال حفلها في إسرائيل.