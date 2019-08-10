بطول 50 قدما… كاتدرائية بريطانية تضع "زحلوقة" لجذب الزائرين (صور)

عندما بدأ الأسقف هربرت بناء كاتدرائية جديدة في مدينة نورويتش الإنجليزية في عام 1096، لم يكن يتصور أنها ستستضيف زحلوقة حلزونية بطول 50 قدما.

ولكن هذا هو بالضبط ما ستقوم به الكاتدرائية في شرق إنجلترا لمدة 10 أيام هذا الشهر، مما يتيح للزائرين فرصة نادرة ليتفحصوا عن قرب سقفها الذي يعود للقرون الوسطى، بحسب رويترز.

"انظر إليها بشكل مختلف"

يأمل أصحاب الفكرة أن تكون التجربة فرصة للتفكير بشكل مختلف في البناء والحياة والله.

Reflections Day2: “ Exciting & thrilling! I definitely saw the Cathedral differently.” & “ 59 years-my first time on a helter-skelter -what fun. Brilliant idea to bring people into this beautiful cathedral” & “Knowing Jesus is FUN!!” pic.twitter.com/a08DUdnwhC — Norwich Cathedral (@Nrw_Cathedral) August 9, 2019

والزحلوقة الحلزونية جزء من مشروع "أنظر إليها بشكل مختلف" وكانت فكرة الكاهن آندي براينت الذي قال إنها جاءته عندما كان في رحلة إلى كنيسة سيستينا في روما قبل عامين.

Further Reflections Day2:

I’m 55

anxious & a bit breathless once at the top.

I give myself time,

people are kind.

A whoosh & enormous smile envelopes my face as I fly down.” pic.twitter.com/o8NSTWqwdM — Norwich Cathedral (@Nrw_Cathedral) August 9, 2019

وقد دفعه شغف السياح لرؤية السقف الشهير للتساؤل كيف يمكن للناس الحصول على أفضل رؤية لسقف الكاتدرائية.

وكتب على موقع الكاتدرائية على الإنترنت "هل يمكن أن يساعد وجود زحلوقة حلزونية ظريفة في فتح نقاشات عن المبنى والرب؟ بالوصول إلى القمة، سيرى الزائر الكاتدرائية بشكل مختلف حرفيا".

لكنها.. ليست مجانية!

وفي مقابل جنيهين استرلينيين (2.42 دولار)، يمكن للزائر التمتع برؤية فريدة لروعة المبنى المعمارية قبل أن ينزلق على الزحلوقة الحلزونية في صحن الكنيسة.

Whose coming to see us today?

The helter skelter (you might have heard about it) is open from 10 am.

But did you know as part of #SeeingItDifferently you can:

-Lie down and look up

-Take part in a trust trail

-Sit inside the word of God

-Walking Salvation tour and much more. pic.twitter.com/J8HvdpmHdu — Norwich Cathedral (@Nrw_Cathedral) August 9, 2019

وقال براينت "تأتي التسلية من شكل الزحلوقة الحلزونية وتأتي الجدية من اتاحة فرص للتفكير والتدبر في أحاديث عن الرب. هذا ما تفعله الكاتدرائية دوما إذ تشجع الأحاديث بشأن الرب".

والزحلوقة الحلزونية أحدث محاولة تقوم بها الكاتدرائية لجذب مصلين جدد وتأتي بعد قرار كاتدرائية روتشستر وهي ثاني أقدم كاتدرائية في إنجلترا إقامة ملعب جولف مصغر في صحنها.