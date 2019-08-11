"فيسبوك" مستعدة لدفع الملايين لترخيص نشر الأخبار

تتواصل شركة "فيسبوك" مع كبرى المؤسسات الإخبارية البارزة أملا في الحصول على صفقات ترخيص من أجل إعادة نشر المحتوى الإخباري على منصتها.

ووفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن قيمة الصفقات قد تصل قيمة النشر إلى ملايين الدولارات لكل ناشر، مع تقديم "فيسبوك" ما يصل إلى 3 ملايين دولار سنويًا لحقوق الترخيص لبعض المنافذ.

ومن بين المؤسسات التي تتواصل معها "فيسبوك" هناك (ABC News) المملوكة لشركة ديزني، وبلومبرغ، وداو جونز وهي الشركة الأم لصحيفة "وول ستريت جورنال"، و"واشنطن بوست".

ولا تزال "فيسبوك" في خضم الجدل المستمر منذ سنوات حول فشلها في حساب تأثيرها على المجتمع والطرق التي تلاعب بها الممثلون السيئون بمنصتها.

وبحسب تقرير الصحيفة "فيسبوك" على استعداد لتجريب الأخبار مرة أخرى، وتريد الشركة الآن إعادة الناشرين على أمل أن تتمكن من إعادة تأسيس نفسها كوجهة للأخبار الموثوقة والمناقشات الحقيقية،

ووفقا للتقرير أيضا، فإن" فيسبوك" تخطط لتضمين هذه المقالات كجزء من قسم الأخبار المخصص الذي من المفترض إطلاقه الخريف المقبل.