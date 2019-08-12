"رزمة دولارات"... حليمة بولند تثير جدلا واسعا بعيدية ابنتيها

أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب "العيدية" التي أهدتها لطفلتيها، بمناسبة عيد الأضحى.

وتظهر بولند في فيديو، شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي تعطي كلا من ابنتيها، رزمة كبيرة من فئة أوراق 100 دولار أمريكي.

وعلقت حليمة بولند على الفيديو قائلة: "كله مسافره، ومامداني أصرف عيادي بالدينار الكويتي توهقت".

عيدية دي أو تعويض نهاية خدمة؟🙄فظيعة هالمخلوقة قديه عندها جوع لفت نظر وقديه عندها حب للاستعراض التافه😐 عم تستغل بناتها بطريقة عبيطة لتفرجينا قديه هي إنسانة مادية ... يخرب بيت تصرفاتك قديه بريحة السردين الفاسد والفسيخ المعفن... الإعلانية #حليمة_بولند pic.twitter.com/ID0icaeTXz — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) August 11, 2019

وأثار مقطع الفيديو استهجان العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى الكثير من المتابعين أن حليمة بولند تستعرض ثرائها بطريقة قد تسيء إلى من يمتلكون المال لتقدمه لأطفالهم كعيدية.

وكان من بين التعلقيات الغاضبة: "حرام، هناك ناس يموتون من الجوع، والله أشوف هذا التصرف خطأ، وما فيه إنسانية، طبعا هي حرة، لكن ماله داعي عرضه في ناس محرومين".

كما اتهمت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حليمة بولند، أنها تحاول استغلال ابنتيها من أجل "الاستعراض".