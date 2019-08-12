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20:40 12 أغسطس/ أب 2019
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    الملصق الدعائي لفيلم ولاد رزق 2

    "ولاد رزق 2" يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية

    © Photo/ Facebook/ WeladRizk
    منوعات
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    استطاع فيلم "ولاد رزق 2" أن يحقق افتتاحية ضخمة، مع عرضه في أول أيام عيد الأضحى.

    وحقق الفيلم، 8 ملايين و401 ألف و929 جنيه، أمس الأحد، ليصبح أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بحسب تقارير محلية.

    واستطاع الفيلم بذلك الانفراد، أن يتخطى الرقم الذي حققه فيلم "كازابلانكا" للمخرج بيتر ميمي، بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2018، وهو 8 ملايين و51 ألف و678، بحسب بيان صادر من شركة "دولار فيلم".

    وفيلم "ولاد رزق 2" هو الجزء الثاني من فيلم عرض في عام 2015، ويستمر في رصد مشوار الأربعة أشقاء الشعبيين مع الجريمة، وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين، بالإضافة إلى مشاركة كلا من خالد الصاوي وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

    موسم الأجزاء

    يتسم موسم عيد الأضحى 2019، بأنه "موسم الأجزاء والتتمات"، فهو يضم 3 أجزاء جديدة لأفلام حققت نجاحا وقت عرضها للمرة الأولى، وهي "ولاد رزق"، و"الفيل الأزرق" و"الكنز"، بالإضافة إلى فيلمي "خيال مآتة" و"إنت حبيبي وبس".

    "الفيل الأزرق 2"

    بدأ منافسته على حصد أعلى إيرادات شباك التذاكر في وقت مبكر قبل انطلاق موسم عيد الأضحى، وتحديدا منذ طرحه بدور العرض السينمائية في 25 يوليو/تموز، وهو من بطولة نفس أبطال جزئه الأول، كريم عبد العزيز ونيللي كريم، بالإضافة إلى انضمام كلا من هند صبري وإياد نصار.

    ويسعى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" لاستثمار النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، الذي عرض في عام 2014، وهو المستوحى عن رواية بذات الاسم للمؤلف أحمد مراد، ولكن الجديد في الجزء الثاني أن "مراد" كتبه خصيصا من أجل تقديمه على شاشة السينما.

    وحازت الممثلة التونسية، هند صبري، على درجة لافتة من الإشادات عن أدائها في فيلم "الفيل الأزرق 2"، من جانب عدد من النقاد، والتي تجسد في أحداثه، مريضة ممسوسة بالجن، يسعى "الدكتور يحيى" أو كريم عبد العزيز لشفائها بداخل مصحة الأمراض العقلية.

    "الكنز"

    يحمل الجزء الجديد عنوانا فرعيا، هو "الحب والمصير"، ويعود أبرز أبطال جزئه الأول الذي طرح في عام 2017، محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأمينة خليل لبطولته، تحت إدارة المخرج شريف عرفة، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال.

    وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيرادا ضعيفا، بلغ 212 ألفا و904 جنيهات.

    "خيال مآتة"

    يشهد الفيلم عودة أحمد حلمي إلى شاشة السينما، بعد غياب عامين، منذ تقديم آخر أفلامه "لف ودوران"، وكذلك على عودة التعاون الفني بينه وبين منة شلبي وخالد الصاوي، بعد نجاحهما كـ"ثلاثي" في فيلم "كده رضا"، من إنتاج عام 2007.

    والفيلم سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي، في خامس لقاءاته الفنية مع أحمد حلمي بعد تقديمهما أفلام "آسف على الإزعاج" و"عسل إسود" و"بلبل حيران" و"لف ودوران".

    ويجسد أحمد حلمي في أحداث الفيلم، "يكن سنهور"، الذي يخطط لسرقة "بروش" المطربة أم كلثوم، خاصة بعدما طلبته حبيبته "باكينام" كمهر لها.

    "إنت حبيبي وبس"

    لا يخلو موسم الأعياد من "خلطة" المنتج أحمد السبكي، التي تحظى برواج كبير بين العديد من المشاهدين في مصر والعالم العربي، وتتضمن أغاني ورقصات شعبية، ومن بطولة ممثليه المفضلين: بوسي وصافينار ومحمود الليثي.

    وبلغت إيرادات "أنت حبيبي وبس" أول أيام عيد الأضحى نحو 361,057 جنيه.

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    السبكي, كريم عبد العزيز, أفلام, سينما, عيد الأضحى, هند صبري, أحمد عز, محمد رمضان, أحمد حلمي
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