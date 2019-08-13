امرأة تفاجئ الأطباء وتلد توأما بعد ليلة في "رحلة كروز"

أمضت البريطانية مونيكا ديلان ليلة واحدة مع رجل أثناء رحلة بحرية على "الكروز"، وبعد ذلك أنجبت توأما في سن 41 عامًا، على الرغم من أن الأطباء اعتبروا هذا مستحيلًا.

وقال الأطباء أن معدل الخصوبة لدى مونيكا منخفض جدا ما يجعل الحمل شبه مستحيل، ويعتمد معدل الخصوبة على عدد بصيلات البيض التي كانت عند المرأة قليلة للغاية، بحسب صحيفة "ذي سان".

Getting Monica lots of coverage for her incredible story - she was told she might never have children, then had TWINS after a holiday romance! In today's Sun #miraclebabies #sellmystory #onehappymother #twins #twinninghttps://t.co/WOPagUzj97 — Julia Sidwell (@juliasidwell_) August 13, 2019

وقامت مونيكا برحلة بحرية إلى البحر المتوسط وقضت ليلة واحدة مع رجل هناك، وعندما عادت إلى بلدها شعرت بالغثيان في الصباح، لكنها اعتبرت أن هذه عواقب تواجدها على البحر.

ووفقًا لها، فقد قضت وقتًا طويلاً في البحث عن تفسير لأعراضها على الإنترنت، وقرأت أن هذه قد تكون آثار داء الحركة في البحر. ومع ذلك، في مرحلة ما فكرت في الحمل، على الرغم من أنها كانت تعرف أن هذا غير مرجح. ثم اشترت مونيكا اختبارًا وصدمت بظهور خطوط عليه.

وفي الأسبوع الثامن من الحمل أثناء تصوير الموجات فوق الصوتية، كانت مونيكا تنتظر مفاجأة أخرى، حيث قال الطبيب إنها ستلد توأما.