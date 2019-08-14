بالفيديو... ثعبان يبتلع نفسه

اضطر ملجأ للزواحف في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى إنقاذ ثعبان ملكي من نفسه بعد أن وجد أنه يحاول ابتلاع ذيله.

انتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع "فيسبوك"، وفقا لموقع "إن دي تي في" الهندي.

في شريط الفيديو، يُرى جيسي روتهاكر، خبير الثعابين في محمية الزواحف "Fort Frien Rétile Santuary"، وهو يحاول تحرير الثعبان الذي حاول التهام ذيله.

وقال روتهاكر: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ الملجأ الذي يمتد على 15 عاما، حيث تم اكتشاف أحد الثعابين وهو يحاول ابتلاع نفسه بالكامل".

وحصد الفيديو على موقع "فيسبوك" ما يقارب 100 ألف مشاهدة وعشرات التعليقات.

وفقا لمجلة نيوزويك، قال روتهاكر، إن الثعبان المسمى كرونوس، كان يأكل نفسه لأنه كان جائعا أو يشعر بالإجهاد.

وتابع، "نريد أن نشير إلى أن هذا الثعبان لم يظهر أي علامات على الإجهاد، وكان لديه الكثير من الطعام والماء ودرجات حرارة مناسبة، تمامًا مثل كل الثعابين".

واختتم، "هناك علامات على أن هذا الثعبان حاول ابتلاع نفسه في السنوات السابقة، لذلك ربما تكون هذه عادته السيئة، حيث في بعض الأحيان تقوم الحيوانات بأشياء سخيفة، مثل الكلاب التي تطارد ذيولها الخاصة، أو في حالات نادرة ، الثعابين ابتلاع ذيولها".