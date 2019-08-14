الولايات المتحدة تحظر نقل أجهزة كمبيوتر آبل على الطائرات

حظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية نقل بعض أنواع أجهزة آبل المحمولة على متن الطائرة.

ويجري الحديث هنا عن أجهزة "ماك بوك برو" التي تم إصدارها عام 2017، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي هيل".

وأعلنت شركة آبل أن بعض أجهزة "ماك بوك برو" التي تبلغ طولها 38 سم قد ترتفع درجة حرارتها ما يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق.

والمسؤولون على علم بمشكلة البطارية في بعض الأجهزة المحمولة ويتم التأكيد على شركات النقل باتباع قواعد السلامة.

ويمنع نقل الأجهزة المذكورة على متن الطائرة سواء كان في حقائب اليد أم في الأمتعة.

وحظرت وزارة النقل الأمريكية في عام 2016 نقل هواتف "سامسونغ غالاكسي نوت 7" الذكية على متن الطائرات، كما أعلنت شركة "سامسونغ"، التوقف عن إنتاج وبيع الهواتف "غالاكسي نوت 7"، بسبب خطر انفجار البطارية والاحتراق التلقائي.