بالفيديو... شاب يلقي سيارة "بي إم دبليو" مهداة له من والده في النهر

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الشاب انتابته حالة من الغضب، عندما قدم له والده السيارة كهدية له بمناسبة عيد ميلاده، في حين كان الشاب يريد سيارة جاجوار.
وألقى الشاب السيارة في النهر لتغرق بعد دقائق قليلة من دفعها.
#Velocidad 🚘| Vivimos una nueva década de los 80, con el materialismo y la cultura del descarte a pleno.— PeriódicoSíntesis (@SintesisMexico) August 12, 2019
Un joven en #India arrojó a un río el auto BMW que le regalaron sus padres.
El príncipe quería un Jaguar... habiendo tanta gente que anda a pie. 🙄 pic.twitter.com/nyfulqeakH
يذكر أن الفارق بين السيارتين نحو 20 ألف يورو، لكن الغضب أعمى الشاب الهندي فقرر إغراق سيارة الـ "بي إم دبليو" الرياضية.
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