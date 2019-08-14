بالفيديو... شاب يلقي سيارة "بي إم دبليو" مهداة له من والده في النهر

ألقى شاب هندي سيارة "بي أم دبليو" مهداة له من والده، يبلغ سعرها 70 ألف دولار، في النهر.

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الشاب انتابته حالة من الغضب، عندما قدم له والده السيارة كهدية له بمناسبة عيد ميلاده، في حين كان الشاب يريد سيارة جاجوار.

وألقى الشاب السيارة في النهر لتغرق بعد دقائق قليلة من دفعها.

#Velocidad 🚘| Vivimos una nueva década de los 80, con el materialismo y la cultura del descarte a pleno.



Un joven en #India arrojó a un río el auto BMW que le regalaron sus padres.



El príncipe quería un Jaguar... habiendo tanta gente que anda a pie. 🙄 pic.twitter.com/nyfulqeakH — PeriódicoSíntesis (@SintesisMexico) August 12, 2019

​يذكر أن الفارق بين السيارتين نحو 20 ألف يورو، لكن الغضب أعمى الشاب الهندي فقرر إغراق سيارة الـ "بي إم دبليو" الرياضية.