الفريسة تلتهم صيادها... معركة عنيفة بين سحلية وسرعوف (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات، لمعركة حامية بين حشرة السرعوف (فرس النبي) وسحلية.

وكانت السحلية تطمح لافتراس حشرة السرعوف وانقضت عليها، إلا أن الأخيرة كان لها رأيا آخر.

ونجحت حشرة السرعوف في صد الهجوم، بل وشن هجوم مضاد قوي وعنيف، انتهى بسقوط السحلية ضحية مقطعة الأوصال.