تمساح يخطف صبيا من قارب ويلتهمه

اقتنص تمساح صبي من داخل مركب في جنوب الفلبين، وفقا لما أعلنته الشرطة.

فوفقا للتقارير، كان الصبي صاحب العشر سنوات على متن المركب مع اثنين من أشقائه أكبر منه سنا، قبل أن يجره التمساح من المركب ويلتهمه.

وعقب ساعات من البحث، عثر صياد على بقايا من الطفل في الوحل، وفقا لما أوضحته السلطات.

Philippine boy eaten by crocodile in latest attack https://t.co/wwkwvLv6fY pic.twitter.com/OhZ6VMIz7U — CNA (@ChannelNewsAsia) August 14, 2019

ويؤدي التطور العمراني في الفلبين، حيث يزداد عدد السكان، إلى تقلص مواطن التماسيح التي باتت تعيش في مستنقعات تزداد ضيقا.

وأسفر الوضع القائم عن عدة حوادث لقي فيها أشخاص حتفهم أو تعرضوا لإصابات بسبب هجوم تماسيح.

ويعد تمساح المياه المالحة أكبر الزواحف في العالم، وقد يصل طوله إلى ستة أمتار ووزنه إلى طن.