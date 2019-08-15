ذئب يهاجم سكان قرية مصرية ويصيب 4

قام ذئب مفترس بمهاجمة قرية "نوى" التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية في مصر، صباح اليوم الخميس، وأصاب أربعة من الأهالي.

ووفقا لصحيفة "الدستور" المصرية، أوضح أهالي القرية إنهم تفاجأوا بذئب كبير الحجم يعقر شابا من ذراعه، ليستغيث ويتجمع الجيران وينقذوه.

وأضاف الأهالي أن حركة الذئب السريعة أثارت الخوف والذعر في القرية، فمنعوا أبناءهم من الخروج من المنازل بعد صلاة المغرب، كما تم إغلاق المحلات بالقرية.

وتطوع عدد من شباب القرية للبحث عن الذئب في الحقول، حيث تمكنوا من استهدافه أثناء خروجه من أرض زراعية ونجحوا في قتله.

وطالب الأهالي السلطات، بوضع أفخاخ لصيد الذئاب قبل تكاثرها وزيادة أعدادها لحماية أرواح المواطنين.