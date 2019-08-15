فيديو... اقتحام مسرح حفل نجوى كرم في سوريا

قامت فتاة باقتحام مسرح حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الذي أقيم يوم أمس الأربعاء في سوريا.

وركضت الفتاة باتجاه نجوى كرم، وقامت بمعانقتها وإهدائها باقة ورد، قبل أن يصطحبها الأمن مجددا لوسط الحضور.

فتاة تقتحم المسرح في حفل #نجوى_كرم_في_سوريا pic.twitter.com/q1EDrFl29P — Star Arab World (@StarArabWorld) August 14, 2019

وأكدت العديد من التقارير، أن تنظيم الحفل كان سيئا، خاصة وأن المسرح لم يكن مرتفعا.

ووفقا لقناة "الجديد"، علق المكتب الإعلامي للفنانة نجوى كرم: "الجمهور السوري متعطش للفنانة ولأعمالها الفنية، وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك مسافة كبيرة بين المسرح والحضور، إلا أن نجوى قررت أن تدخل بينهم أكثر".