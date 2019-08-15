فيديو... اقتحام مسرح حفل نجوى كرم في سوريا

وركضت الفتاة باتجاه نجوى كرم، وقامت بمعانقتها وإهدائها باقة ورد، قبل أن يصطحبها الأمن مجددا لوسط الحضور.
فتاة تقتحم المسرح في حفل #نجوى_كرم_في_سوريا pic.twitter.com/q1EDrFl29P— Star Arab World (@StarArabWorld) August 14, 2019
وأكدت العديد من التقارير، أن تنظيم الحفل كان سيئا، خاصة وأن المسرح لم يكن مرتفعا.
ووفقا لقناة "الجديد"، علق المكتب الإعلامي للفنانة نجوى كرم: "الجمهور السوري متعطش للفنانة ولأعمالها الفنية، وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك مسافة كبيرة بين المسرح والحضور، إلا أن نجوى قررت أن تدخل بينهم أكثر".
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