فيفي عبده في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

اضطرت الفنانة المصرية، فيفي عبده، لإلغاء جميع أنشطتها الفنية الفترة المقبلة، بسبب تعرضها لأزمة صحية.

أصيبت فيفي عبده بنزلة معوية حادة، نتيجة تناولها طعام مجهول المصدر، بحسب تقارير محلية.

وتقضي فيفي عبده إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، إذ تشارك جمهورها بمقاطع مصورة لوصلات رقص لها عبر صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

View this post on Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️ A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Aug 14, 2019 at 10:35pm PDT

يشار إلى أن فيفي عبده مرت بأزمة صحية حادة، في شهر مارس/ آذار، وكتبت لجمهورها وقتها عبر حسابها على "إنستغرام": "‏إدعولي أنا عيانة بموت إدعولي ربنا يشفينى ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين".

وكان آخر أعمال فيفي عبده، بطولتها للمسلسل التلفزيوني "مملكة الغجر" الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، وعرض في شهر رمضان هذا العام.

وكانت فيفي عبده أثارت الجدل وسط جمهورها خلال الأشهر الماضية، سواء بفيديوهات رقصاتها داخل منزلها، أو بتصريحاتها الإعلامية، وكان أحدثها في برنامج "المشهد"، عبر فضائية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عندما صرحت أنها لم تكن تفهم مصطلح كلمة "الإخوان المسلمين"، وكانت تعتقد أنها تعني أنهم أخوة لنا في الإسلام، لافتة إلى أنها لا تفقه كثيرا في السياسة ولا تحب أن تتحدث عنها.

وأضافت عبده، أنها حجت بيت الله الحرام، وشعرت بالكثير من الروحانيات الجميلة، متابعة "على فكرة أنا بصلي في البيت... بس ده حاجة والشغل حاجة تانية".