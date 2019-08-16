حقيقة وفاة المطرب السعودي محمد عبده

أصيب العديد من محبي المطرب السعودي، محمد عبده، بالذعر من انتشار أنباء أمس الخميس، بشأن وفاته، نتيجة تعرضه إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولكن تبين أن هذه الأخبار مجرد شائعات، وأن محمد عبده بخير وسلامة، بحسب تقارير سعودية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شائعات حول وفاة محمد عبده، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر" تداول العديد من الهاشتاغات حول هذا الأمر.

ويستعد محمد عبده الشهير بـ"فنان العرب" للحضور إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال نشاطه الفني، وذلك لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة يوم الـ22 من أغسطس/ آب الجاري.

لا تفوتوا فرصة حضور حفل فنان العرب #محمد_عبده في #القاهرة 🇪🇬

🗓️الخميس ٢٢ أغسطس

📍فندق النيل ريتز كارلتون- قاعة القاهرة

للحجز ☎️

00201212111170

00966558866138@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/7ZJPS8bMmr — 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) August 15, 2019

وسبق لمحمد عبده أن أحيا حفلا في القاهرة، في شهر نيسان/ أبريل، بدار الأوبرا المصرية.

ومحمد عبده مطرب سعودي، ولد في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوبي السعودية، عام 1949، ويعد من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي.