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19:08 16 أغسطس/ أب 2019
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    نجيب عياد

    الموت يغيب مدير مهرجان قرطاج السينمائي نجيب عياد

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
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    نعت وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الفنية والسينمائية في تونس، نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي توفي اليوم الجمعة متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 66 عاما.

    وكتب المركز الوطني للسينما والصورة، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "السينما التونسية تفقد أحد أهم خادميها".

    كما نعته مهرجانات سينمائية عربية وغربية، منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

    كذلك نعت الممثلة المصرية، ليلى علوي، الشعب التونسي في وفاة نجيب عياد، عبر حسابها على "إنستغرام"، إذ نشرت صورة له وكتبت معها: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء".

    ونجيب عياد هو أحد أبرز منتجي السينما في تونس، وتولى رئاسة مهرجان قرطاج منذ 2018، وجاءت وفاته قبل نحو شهرين من انطلاق دورة هذا العام، التي تقام في الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

    الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله
    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
    مهرجان القاهرة السينمائي يهدي دورته القادمة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله
    وكان "عياد" أستاذا في الأدب الفرنسي بدأ مشواره صحفيا وناقدا، قبل أن يتجه للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

    ومن أبرز الاعمال التي أنتجها عياد، فيلم "مملكة النمل" للمخرج شوقي الماجري، ومن بطولة صبا مبارك، و"الحى يروح" من إخراج أمين بوخريص، و"صباط العيد" للمخرج أنيس لسود، وفيلم "ادويسه" من إخراج إبراهيم باباي.

    كما أنتج عدة مسلسلات تلفزيونية، من بينها "ناعورة الهواء" و"فلاش باك" و"صيد الريم".

    ورأس نجيب عياد العديد من المهرجانات المحلية، منها المهرجان الدولي لفيلم الأطفال والشباب.

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    وفاة الناقد المصري البارز يوسف شريف رزق الله
    مهرجان القاهرة السينمائي يهدي دورته القادمة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله
    الكلمات الدلالية:
    مهرجان مالمو, مهرجان القاهرة السينمائي, ليلى علوي, وفاة, تونس, قرطاج
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