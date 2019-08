الموت يغيب مدير مهرجان قرطاج السينمائي نجيب عياد

View this post on Instagram

عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء #jcc #najeb_ayed #Tunisia #LailaEloui