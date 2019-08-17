بالفيديو... الفنانة أحلام تفاجئ الجمهور السعودي

وفاجأت أحلام جمهورها السعودي بأدائها رقصة مع الفرقة التراثية الجنوبية وسط هتافات الجمهور السعودي، ضمن حفلات "موسم السودة".
اللي للحين مثلي هايم بأجواء حفل #أحلام_في_موسم_السودة يرفع ايده— البخور • Bo5ooor (@Bo5ooor) August 16, 2019
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ورافق الفنانة الإماراتية في حفلها فرقة موسيقية ضخمة ضمت أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.
وكرم مدير "موسم السودة" المهندس حسام المدني الفنانة الإماراتية أحلام بعد أحيائها حفلها الغنائي.
ا🎥 #فيديو| مدير #موسم_السودة المهندس حسام المدني يكرم فنانة العرب #أحلام على مسرح #طلال_مداح بعد أحيائها حفلها الغنائي.#أحلام_في_موسم_السودة@AhlamAlShamsi#عكاظ https://t.co/hiZirp74eV— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 16, 2019
(رصد وتصوير :خالد آل مريّح) pic.twitter.com/HCh0NOVe5E
كما وجهت أحلام شكرها لمعالي المستشار تركي آل الشيخ بعد نهاية ونجاح حفلها الجماهيري الكبير في أبها.
أحلام توجه شكرها لمعالي المستشار #تركي_آل_الشيخ بعد نهايه ونجاح حفلها الجماهيري الكبير في أبها.. #موسم_السودة @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/gsxo4BpRcW— عبدالله مخارش (@makharesh) August 17, 2019
وكانت أحلام أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 21 مارس/ آذار، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض.
الله يسعدكم سعادة الدارين يا اهل #ابها— Yousef⚜️ (@AldossaryYousef) August 16, 2019
الكرام
لانكم اسعدتوا ام فاهد سعاده بحضوركم و تفاعلكم❤️
فعلا انتم اقوى جمهور #الجمهور_السعودي🇸🇦
وشكراً لك من القلب يا #فنانة_العرب على حفله للتاريخ❤️ حفله عنوانها الوفاء و المحبه❤️
الف مبروك النجاح الكبير#أحلام_في_موسم_السودة @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/99UykuYjgP
واندرج وقتها هاشتاغ "#أحلام_في_الرياض"، ضمن الموضوعات الأكثر رواجا في "تويتر" السعودية، الذي قام فيه الحاضرون للحفل بمشاركة بعض لقطاته.
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