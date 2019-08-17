بالفيديو... الفنانة أحلام تفاجئ الجمهور السعودي

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام خلال إحيائها حفلا غنائيا على مسرح طلال مداح في مدينة أبها السعودية.

وفاجأت أحلام جمهورها السعودي بأدائها رقصة مع الفرقة التراثية الجنوبية وسط هتافات الجمهور السعودي، ضمن حفلات "موسم السودة".

ورافق الفنانة الإماراتية في حفلها فرقة موسيقية ضخمة ضمت أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

وكرم مدير "موسم السودة" المهندس حسام المدني الفنانة الإماراتية أحلام بعد أحيائها حفلها الغنائي.

كما وجهت أحلام شكرها لمعالي المستشار تركي آل الشيخ بعد نهاية ونجاح حفلها الجماهيري الكبير في أبها.

أحلام توجه شكرها لمعالي المستشار #تركي_آل_الشيخ بعد نهايه ونجاح حفلها الجماهيري الكبير في أبها.. #موسم_السودة @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/gsxo4BpRcW— عبدالله مخارش (@makharesh) August 17, 2019

​وكانت أحلام أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 21 مارس/ آذار، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض.

الله يسعدكم سعادة الدارين يا اهل #ابها

الكرام

لانكم اسعدتوا ام فاهد سعاده بحضوركم و تفاعلكم❤️

فعلا انتم اقوى جمهور #الجمهور_السعودي🇸🇦

وشكراً لك من القلب يا #فنانة_العرب على حفله للتاريخ❤️ حفله عنوانها الوفاء و المحبه❤️

الف مبروك النجاح الكبير#أحلام_في_موسم_السودة @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/99UykuYjgP — Yousef⚜️ (@AldossaryYousef) August 16, 2019

واندرج وقتها هاشتاغ "#أحلام_في_الرياض"، ضمن الموضوعات الأكثر رواجا في "تويتر" السعودية، الذي قام فيه الحاضرون للحفل بمشاركة بعض لقطاته.