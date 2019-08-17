بالفيديو... موقف إنساني لعمرو دياب على المسرح

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، موقف إنساني للمطرب المصري، عمرو دياب، أثناء إحيائه أحدث حفلاته الغنائية، أمس الجمعة، في مدينة العلمين المصرية.

ويظهر "دياب" في المقطع المتداول، وهو يتوجه لأحد الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أراد التقاط صورة معه، فأوقف حفلة لثوان، ثم صعد به إلى المسرح، ليحتضنه الشاب ويقبله، قبل أن يلتقط عمرو دياب صورته معه بنفسه، ثم قبّل الشاب على رأسه، وسط تصفيق وهتافات الجمهور.

يشار إلى أن حفل عمرو دياب، الذي أحياه أمس الجمعة، بمجمع الماسة الفندقي بالعلمين الجديدة، ضمن جولته للترويج لأحدث ألبوماته الغنائية "أنا غير"، وهو رابع ألبوم من إنتاج شركته الخاصة "ناي" على التوالي، بعد انفصاله عن شركة "روتانا" السعودية للإنتاج الفني.

وطرح دياب مؤخرا، إحدى أغنيات ألبومه الجديد، التي تحمل اسم "بحبه"، واجتازت 3 ملايين مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وقطعت الممثلة المصرية، دينا الشربيني، إجازتها الصيفية التي كانت تقضيها في سان تروبيه في فرنسا، من أجل حضور حفل عمرو دياب، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Aug 16, 2019 at 3:48pm PDT

وشاركت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، عبر حسابها على "إنستغرام"، أول صورة لدينا الشربيني من كواليس حفل عمرو دياب، وتظهر في الصورة أيضا، الممثلة المصرية، نادية الجندي.

وسيحيي عمرو دياب حفلا غنائيا في الأردن، يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك داخل إحدى القرى السياحية بمدينة العقبة.